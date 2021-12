Investigan un caso sospechoso de sarampión y piden a vecinos que asistan a vacunarse

sábado, 18 de diciembre de 2021 17:24

Este viernes en horas de la siesta, dos trabajadoras de salud recorrieron las inmediaciones del Barrio INTA en Capital para solicitarle a los vecinos su carnet de vacunación y completar su esquema obligatorio. Según comentaron las agentes, se trataba de una acción preventiva ante un caso sospechoso de un niño con sarampión.

En diálogo con Diario La Provincia SJ, el Dr. Miguel Coria a cargo de la Zona Sanitaria I, confirmó estos dichos y dio detalles sobre el operativo. "Es un caso sospechoso, entonces actuamos bloqueando las manzanas de alrededor, controlando pacientes con síntomas y vacunando a los que no estén al día con el calendario oficial", explicó.

Debido a la urgencia de controlar esta posible situación, no tuvieron tiempo de avisar a los vecinos con anticipación y la mayoría se mostró reticente a abrirles la puerta. "Ayer terminamos a las 17 horas porque pocos nos atendieron y vacunamos en 6 casas solamente. Son operativos que no podemos anunciar previamente. Por un grupo de WhatsApp los vecinos comentaban por lo que muchos no abrieron sus puertas".

La idea es continuar con el trabajo, ampliando la zona y viendo otro tipo de actividades. "Estamos esperando directivas de Epidemiologia para ver cuándo seguimos. Desde epidemiólogos se buscan otras estrategias para continuar trabajando, no es para alarmar a la población, al barrio. Es un trabajo que realizamos muy parecido a cuando tenemos un caso de dengue", detalló el doctor.

Por lo pronto, solicitaron a quienes viven por la zona que se acerquen hasta el Centro de Salud ubicado en calle Matías Zaballa 1079 sur. "El lunes se tienen que presentar los vecinos con el carnet de vacunación por el centro de salud Barassi para el control de ese carnet y completar esquemas de vacunación si hiciere falta".

Finalmente, destacó que solo es un "caso sospechoso" y en un paciente vacunado, por lo que según aseguró el médico, "hay muchas posibilidades de que no se confirme", pero ante la duda, prefieren realizar este trabajo.