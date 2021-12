Día del Migrante: los "tanos" Starace que llegaron a San Juan para reunir a la familia y nunca se fueron

sábado, 18 de diciembre de 2021 18:26

Este 18 de diciembre se conmemora el Día Internacional del Migrante y si hay un país que sabe de migración es Argentina. Octavio Paz escribió alguna vez, y este año Alberto Fernández fue tendencia al citarlo, "los argentinos descienden de los barcos". Si bien esta frase deja de lado la existencia de los aborígenes pobladores de la zona, lo cierto es que a finales del siglo XIX y en las primeras décadas del XX, el país vivió una gran ola de inmigración europea.

A San Juan, varios años después, llegó desde Italia un grupo particular, los Starace. Es que si bien ellos tenían un buen pasar económico, les faltaba lo más importante: tener la familia unida. "No vinimos por motivos económicos o a causa de una guerra. Allá lejos por el año 50, mi tía, la única hermana de mi mamá, se casó con un ítaloargentino en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial y se vino a vivir a San Juan. En el año 1977, yo tenía 15 años, cuando mi vieja que se estaba por jubilar, vendió un departamento que teníamos en Ostia [a 30 kilómetros de Roma] y compró una casa acá cerca de la de mi tía", contó a Diario La Provincia Giovanna Starace, más conocida como Gia.

Tras varios años sin verse, las hermanas Maria Luisa Starace

y Nennè Starace de Bocci se reunieron en San Juan.

Fue así que armaron las valijas y emprendieron un largo camino para reencontrarse con sus seres queridos. "Vinimos mis abuelos, mi madre, un perro, el gato y yo. Fue una época fea para mí, fue una cuestión dolorosa. Mis abuelos fallecieron al poco tiempo de haber venido. Con el tiempo, mis primos se fueron a otras provincias por motivos laborales y mi tía se fue con ellos. Nosotros nos quedamos acá solos otra vez, pero ahora tengo cuatro hijos así que somos muchos", recordó.

Gia no hablaba español, pero gracias a la escuela lo dominó rápidamente. "No me puedo quejar. Empecé la escuela en la Inmaculada y me dejaron rendir los exámenes de equivalencia a fin de año para que tuviese tiempo de aprender el idioma. El vivir en un lugar te facilita muchísimo, las compañeras fueron muy piolas.

Andrea, Ana Clara, Daniela y Juan Francisco Rubio, el motivo de orgullo de Gia.

Si bien pasaron 44 años desde que llegó al país, todavía se puede apreciar la tonada italiana en su voz. "El desarraigo no se supera nunca, es algo con lo que uno aprende a vivir. Por suerte nunca perdí el contacto con mi madrina, cuando escribíamos una carta entre que escribíamos y llegaba, si es que llegaba y recibíamos una respuesta, pasaba más de un mes y vos ni siquiera te acordabas de qué le habíamos puesto. La primera vez que le intentamos llamar, pedimos la llamada vía operadora y estuvimos cerca de 48 horas que nos dieran la línea".

Con el correr de los años llegaron unas aliadas de los migrantes del mundo: las redes sociales, a las que Gia define como "una cosa maravillosa". Es que le permitieron seguir en contacto con ex compañeros de la escuela.

El idioma se transformó en su fuente de trabajo

Aunque en un principio no lo vió tan claro, finalmente hizo una carrera docente gracias a su manejo del idioma. "Mi vieja tenía una mente privilegiada para los idiomas y trabajaba para una compañía aérea egipcia. Mi tía cuando llegó a acá aprendió el castellano, pero enseñaba el italiano. Yo estudié el profesorado de Inglés, pero hubo un año en que el Colegio Central se quedó sin profesora de italiano y me llamaron a través de conocidos", y así comenzó su trabajo ligado a su país natal.

Ettore Starace y Norita Colucci de Starace, los abuelos de Gia quienes vinieron a San Juan para pasar sus últimos días junto a sus dos hijas.

Si bien nunca les enseñó a sus hijos el italiano para no crearles esa nostalgia, Gia cree que igualmente es algo muy fuerte que se vive dentro de una familia. "Unos alumnos me preguntaron cómo podía ser que no se me hubiese olvidado el italiano si no lo hablaba con nadie. El idioma materno es difícil de olvidar, pero una alumna me dijo que 'yo no quería soltar', y no podía hacer otra cosa que reír. Creo que no se dimensiona el impacto que tiene la migración en una persona", sentenció la profesora.