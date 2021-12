Empleados de Garbarino en San Juan piensan accionar judicialmente

lunes, 13 de diciembre de 2021 11:44

Accionar contra Garbarino de manera independiente a lo que pase a nivel nacional. Eso es lo que analizan por estas horas algunos empleados de la empresa que cerró sus puertas en San Juan definitivamente el 2 de noviembre. Si bien la empresa dejó en calidad de desocupados a 44 trabajadores en la provincia, hay un grupo de 6 que ya trabajan para accionar a través de la justicia federal.

Así lo indicó Ricardo Quinteros, empleado que por estas horas sigue sin poder conseguir trabajo y que pasa los peores días a partir de que Nació dejó de pagar el Repro y se quedó sin ingreso económico.

"Lo estamos llevando como lo podemos, día a día, haciendo changas, buscando, golpeando puertas, entregando curriculum. Hace 9 meses que no cobramos, nos llegó el telegrama y la liquidación no está, no cobramos el Repro. Llegamos a fin de año.

es una desesperación, porque tengo que pagar la escuela de mis hijas y se me vuelve todo patas para arriba", contó Quinteros a Diario La Provincia SJ.

En este contexto, este lunes los 6 empleados se movilizaron hasta Casa de Gobierno para pedir una audiencia con el gobernador Sergio Uñac y esperan que se pueda dar una reunión en los próximos días.

"Mañana nos juntaremos con el abogado para hacer una denuncia penal, ya sea a Garbarino como a su dueño, Rosales. En la Afip aparecemos como que ya se hizo la liquidación y pagó pero es mentira. Eso es insostenible", lanzó Quinteros quien agregó que también dejaron de recibir el bolsón de mercadería y los pañales para su hija por parte del sindicato porque le dieron de baja.

"Ya quedan pocas pilas", finalizó el hombre con pesar.