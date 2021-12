Cumple 15 años, la familia sufrió un violento robo y ahora están en campaña para juntar dinero para el festejo

lunes, 13 de diciembre de 2021 13:20

El pasado viernes Johana Rigazzio vivió un verdadero infierno. Se encontraba sola en su casa con su bebé cuando ladrones ingresaron y a punta de pistola la obligaron a decir dónde estaban los ahorros y huyeron. El violento asalto fue en calle Salta y Centenario en Chimbas y producto del atraco la familia se quedó sin nada.

Sin embargo lo que más les duele es que se llevaron los ahorros del cumpleaños de 15 de la nena y por eso toda la familia se unió para juntar el dinero y hacer que ese día sea espléndido para Antonella. Si bien su cumpleaños fue el 29 de octubre pasado, el festejo está agendado para el 8 de enero y las ganas que tenía de tener esa fiesta hicieron que ahora todos se pongan en marcha para cumplirle el sueño.

"Fue el peor día de mi vida. Después del robo, estamos tratando de salir adelante, no mostrar miedo a mis hijos. Siempre nos caracterizamos por salir adelante de nuevo, ponerle todo más que nada por mis hijos", comenzó contando Johana a Diario La Provincia SJ.

Ese día del robo ella cree que los ladrones estuvieron atentos esperando que se quedara sola. Por eso aprovecharon para entrar cuando vieron que su hija de 17 años salió con unos amigos a la pileta, la hija de 15 se fue a rendir la última materia que se llevaba y el más chico de 13 se fue a la casa del vecino.

Johana se había quedado sola con la bebé de 2 años y 8 meses y en un momento que no lo imaginó los ladrones ingresaron y se llevaron las alcancías con los ahorros de varios años.

"Fue todo tan rápido. Lo que me llamaba la atención era que siempre pedían plata. Teníamos varios ahorros porque a la bebé de 2 años nunca le pudimos festejar el cumpleaños por la pandemia. El ahorro también era para festejarle a ella el cumpleaños en abril. Se han llevado hasta el sueldo de mi marido, que lo había sacado el martes", lamentó la joven madre.

Antonella tenía una alcancía con sus ahorros. Estaba sellada y allí no sólo ella iba poniendo el dinero sino también sus padres y todos los que querían ir ayudando. Calculan que entre las distintas alcancías que habían, los ladrones se llevaron alrededor de 300 mil pesos.

"Tranquilamente puede ser más porque con esa alcancía veníamos más de 2 años. Mi marido había renovado un préstamo de la caja y habíamos colocado el dinero en la alcancía", agregó.

Las familias de los padres de Antonella son muy numerosos y por eso no dudaron todos en poner manos a la obra y unir las voluntades para que el cumpleaños se concrete.

"Un chico fotógrafo se ofreció a hacer la foto y la familia quiere cumplir el sueño a Antonella. Ella venía contando meses, semanas, días para su cumpleaños. Verle la cara de expresión, me partía. Ella me decía 'no es tu culpa mamá', 'ya me hiciste una cena, quédense tranquilos'. Pero la familia pondrá un poco cada uno y se la haremos", relató.

La mitad del servicio de foto y música ya fue pagado y lo que sí falta es la comida. La semana pasada, la madre con Antonella habían llevado los materiales a la modista para hacerle el vestido y esperan que eso también puedan cubrirlo.

"Después del robo nos encontramos con comentarios hirientes pero también mucha solidaridad", finalizó esperanzada en que la solidaridad sea más fuerte y se pueda cumplir con el sueño de la chica.