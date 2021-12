Hidráulica: "Si manteníamos el cronograma de riego nos quedábamos sin agua para consumo"

viernes, 10 de diciembre de 2021 08:35

"Me cuesta entender la ceguera ante la realidad". Con esas palabras, Oscar Coria, titular de Hidráulica, no ocultó su preocupación ante la situación hídrica de San Juan. Según explicó, el agua que se conserva en los diques es mucho menor al año pasado y con esto estará en riesgo el agua para consumo si no se hace un buen manejo de su distribución.

El funcionario se expresó después de que este jueves un grupo de productores manifestaran en contra de los cortes de riego establecidos entre Hidráulica con las Juntas de Riego y sus concejales. La administración de recurso de agua lo hacen las 3 partes de manera coordinada como "cogobierno con los regantes".

"Si nos equivocamos, nos equivocamos todos juntos. No hay un Estado y un regante. Se hace participar al regante en todas las condiciones. Vivimos una situación crítica en cuanto recurso agua. Quizás a mucha gente le falta información con respecto a la realidad hídrica. Quizás tenemos que reforzar más y explicar más cual es la situación", comenzó señalando Coria en radio Estación Claridad.

El funcionario explicó que "las condiciones de riego han cambiado" y actualmente San Juan está "frente a una sequía histórica". El año pasado ya fue la sequía más grande de la historia pero la realidad actual se encamina a marcar un nuevo récord de escases de agua.

"La poca agua que hay, hay que distribuirla de la forma más óptima", puntualizó Coria destacando que en agosto se hizo un cronograma de riego estimativo pero cuando se hizo el sobrevuelo entre el 30 de septiembre y 1 de octubre sobre la cordillera se pudo ver que la nieve que cayó era muy escasa, incluso mucho menor a lo que se había pensado meses antes.

Por eso se decidió darle previsibilidad a los chacareros temporarios para decirle que sí iba a haber agua pero con un cronograma más ajustado.

"La sorpresa es que en octubre después de hacer los vuelos vimos que el pronóstico es mucho menor, muy por debajo de lo que estábamos estimando. Si manteníamos el cronograma de riego de agosto, nos íbamos a quedar sin agua mucho más rápido. Los modelos de agua son críticos, muy críticos que iba a afectar el consumo de agua potable", puntualizó.

"Por eso se propuso determinados días adicionales de cortes para evitar caer en esta situación crítica. De ahí surge una propuesta de Hidráulica para las Juntas para que ellos decidan. Estamos en la peor crisis de los 112 años que tenemos de registro", advirtió.

Finalmente Coria explicó que "se va a respetar el cronograma hasta que se genere un nuevo cronograma". "Estamos manteniendo el servicio por eso hacemos cortes previstos para ser sustentable. Si consumimos todo el agua ahora, nos quedamos sin agua para consumo", finalizó.