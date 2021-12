Preocupación por la situación de ISCOT tras la audiencia en Trabajo

miércoles, 1 de diciembre de 2021 19:09

Este miércoles se realizó la audiencia solicitada por el Sindicato Empleados de Comercio con autoridades de la empresa ISCOT en la Subsecretaría de Trabajo a raíz de la incertidumbre laboral de los empleados.

En la ocasión, desde el SEC manifestaron la "gran preocupación" por la incertidumbre que hay en los cerca de 200 empleados tras la nueva adjudicación en el Hospital Rawson para el servicio de limpieza. En la ocasión se planteó un cuarto intermedio con fecha a confirmar y tras esto, la secretaria General del SEC, Mirna Moral, se dirigió al nosocomio para hablar con los empleados que allí manifestaba.

"No me importa que empresa tenga la concesión, siempre que pueda asegurar buenas condiciones de trabajo para los compañeros y que no se vulneren sus derechos. ISCOT deberá indemnizados si termina su relación laboral y ahí va a intervenir el gremio para todos los trabajadores que lo necesiten, sean o no socios del Sindicato", señaló Moral.

Desde el sindicato aseguraron que los empleados hasta el momento no recibieron comunicación formal sobre su situación laboral.