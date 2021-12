El 4 de diciembre comienza a funcionar Red Tulum y se podrá viajar gratis una semana

miércoles, 1 de diciembre de 2021 10:05

En la jornada de hoy, autoridades del Ministerio de Gobierno brindaron detalles sobre la implementación del nuevo sistema de transporte público de pasajeros Red Tulum en el Gran San Juan, y confirmaron que el próximo sábado 4 de diciembre comenzará a funcionar de manera definitiva.

Los colectivos comenzarán a recorrer las nuevas trazas en 15 departamentos en los que faltaba implementar el sistema. La ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, confirmó que durante la primera semana de la implementación, todos los usuarios de transporte público podrán viajar de manera gratuita, tiempo en el que podrán conocer e interiorizarse de los nuevos recorridos.

"La tarifa no se toca, no aumenta, el aumento es una vez al año, no dos veces. Correspondería que hoy estemos evaluando eso para arrancar el nuevo año con nueva tarifa. Con muy buena voluntad por parte de las empresas y de UTA, entendiendo que lo que estamos lanzando hoy tiene que ver con un gran cambio de paradigma para todos los usuarios, no se va a tratar tarifas hasta los dos o tres primeros meses de la implementación de Red Tulum para impactar con la menor cantidad de cambios posibles", dijo Aubone.

De esta manera, la Ministra aseguró que los usuarios, para poder viajar gratis, no deberán acreditar nada, sólo subir a las unidades y llegar al destino que pretenden. "Para quienes tengan tiempo y quieran podrán probar recorridos, como arranca el sábado desde muy temprano, lo podrán hacer", insistió.

En cuanto a recomendaciones para facilitar el uso de la red, Aubone subrayó la descarga en celulares de la aplicación de Red Tulum ya que es de fácil uso y utiliza pocos datos de internet. Además, en las Estaciones de trasbordo habrán tótems y facilitadores para ayudar a los usuarios. También los choferes de colectivos que actualmente están siendo capacitados.

"Habrá 542 unidades en la calle más las dos unidades eléctricas que se suman al sistema, con 130 líneas", cerró.