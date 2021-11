Se dispararon las reservas para el próximo fin de semana largo en San Juan

martes, 9 de noviembre de 2021 21:40

Se viene un nuevo fin de semana largo y en San Juan, hay buenas expectativas en cuanto a las reservas turísticas. Además, con eventos programados, habrá movimiento también en turismo de reuniones.

"Ya estamos sondeando los departamentos y hay un buen nivel de reservas para los departamentos alejados. En cuanto al Gran San Juan, hay eventos relacionados a lo deportivo y se han generado reservas en hoteles así como demanda de distintos servicios", destacó Roberto Juárez, secretario de Turismo, a Diario La Provincia SJ.

En los destinos que tomaron fuerza en el último tiempo como Pedernal, Zonda, Pocito y Albardón, "se tomaron reservas para disfrutar entre familias y amigos. Esperamos llegar al 100% más cerca de la fecha ya que el tiempo ya nos acompaña y es época de despedidas de fin de año y celebraciones especiales", señaló Daniel Paroli, desde la Cámara de Turismo de San Juan. Agregó que "el pernocte es de dos noches y esta es una buena previa para lo que significa el inicio de la temporada de verano".

Mientras que para los departamentos alejados, en el caso de Valle Fértil, la directora de Turismo Deolinda Quinteros destacó que "en nuestro departamento, tenemos reservas para los complejos desde hace semanas y los visitantes no sólo son de San Juan sino de otras provincias como Córdoba, Buenos Aires y San Luis".

Esta será la segunda fecha convocante para el turismo en San Juan ya que la fecha de Eliminatorias con Argentina vs. Brasil ha colmado la capacidad hotelera en el Gran San Juan. Además, a la provincia llegarán varios vuelos charters que arribarán horas antes del encuentro y partirán después del partido. Se trata de grupos que no consiguieron hospedaje y no quieren perderse el partido por nada.

"Este no es un turista común ya que viene a ver a la Selección Argentina, tiene un objetivo muy claro y como fanático, invierte el dinero que sea necesario para ello. Sabemos que arribarán vuelos charters particulares con grupos que compraron paquetes especiales o alquilaron ese servicio para sólo venir a ver el partido. Se mueve una estructura muy interesante", destacó Juárez.

Llegarán vuelos con contingentes de Rosario, Chubut, Misiones y Buenos Aires, para ir directamente al Estadio. "Demandarán servicios de transporte en San Juan y se moviliza también el comercio y lo gastronómico. Sobre quienes sí se hospedarán en San Juan, la demanda de hotel es, en promedio, por dos noches. Debido a que están las elecciones, las reservas van de lunes a miércoles. Tenemos desde familias, grupos de amigos a nutridos equipos de periodistas", explicó.