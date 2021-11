El colegio de Psicólogos de San Juan suspenderá el servicio a OSP

lunes, 8 de noviembre de 2021 09:36

El colegio de Psicólogos de San Juan no continuará brindando el servicio a los afiliados de Obra Social Provincia. Así lo confirmó Gema Galván, presidente de la institución, quien subrayó que la medida es a raíz de numerosos inconvenientes que vienen teniendo con la entidad.

"Hace varios meses venimos planteando diferentes situaciones que hacen al sistema central de la obra social, al sistema administrativo y que entendemos que se hace difícil que se modifique y por eso definimos dar por finalizado el convenio", comenzó explicando en AM1020.

Si bien habrá una reunión en los próximos días con el interventor de la OSP, ve con dificultad que el problema se solucione ya que el sistema de facturación es el mismo para todos los colegios y ve difícil que se modifique.

"Lo que le planteamos al interventor es que reconocemos errores que son obvios al momento de facturar pero vemos que hay débitos muy minuciosos como que el sello no tenga suficiente tinta o el 4 que no sea muy claro", señaló la presidenta quien subrayó que los mismos profesionales prestan servicio para otras obras sociales y no reciben tales impedimentos como acá.

Pero éste no es el único problema. También hay una lista de inconvenientes que desde el Colegio informaron a través de un comunicado:

Atraso en los pagos, debido a la demora de entrega de órdenes debitadas. El día 1 de noviembre, se recibieron los débitos de febrero, marzo y mayo.

Atraso en el envío de la información para confeccionar el expediente con las sesiones a facturar, dicha prestación tiene una fecha límite de prestación colocada por la DOS (Dirección Obra Social). En octubre e incluso el mes en curso estan teniendo dicho inconveniente.

Prohibición del envío de información al colegio para el armado de expediente.

Sorpresa: sugirieron que se podía solicitar un presupuesto para acceder a un sistema a de facturación y elaborar el expediente.

Aranceles: por cada sesión individual, la DOS paga: $260 y el copago del paciente es de $460, siendo un total de $710 por sesión. Aclarando que el profesional recibe en tiempo y forma lo que el afiliado de la DOS abona, la obra social demora meses en hacerlo debido al recorrido administrativo que realiza el expediente, llegando al punto que en ocasiones, el profesional no puede refacturar las sesiones debitadas por no encontrarse el paciente en terapia. Esto lleva a que sólo reciba como pago de sus prestaciones el copago abonado por el paciente.

El último pago realizado a los matriculados fue en marzo y correspondió al mes de enero 2021, la recepción de los débitos de ese mes se realizó el 28 de mayo del corriente.



Actualmente el colegio de profesionales cuenta con 1100 profesionales activos de los cuales sólo 100 son prestadores de esta obra social. Cada prestador sólo puede realizar 3 sesiones.