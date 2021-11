Viajando con gatos: llegaron a San Juan en motorhome con el entusiasmo de ver Argentina vs Brasil

domingo, 7 de noviembre de 2021 17:14

Ambos tienen sus profesiones y en su ciudad tenían trabajos estables, "y buenos". Sin embargo decidieron dar el gran paso y renunciar para comenzar una aventura, un sueño que vinieron planeando durante 4 años. Adrián Corbetta y Eugenia Pacheco son oriundos de la ciudad de Trenque Lauquen, ubicada al límite de Buenos Aires y La Pampa, y el jueves pasado llegaron a la Ciudad de San Juan.

Lo hicieron en su motorhome, junto a Kiki y Chiquito, sus 2 gatos. Su objetivo es recorrer varios puntos del país y, si todo sale bien, luego continuar en Brasil, siempre acompañados por sus mascotas, por eso nombraron a este desafío: Viajando con gatos.

A San Juan es la primera vez que vienen ambos y con ellos llegó el sueño de poder ver por primera vez a la Selección Argentina jugar. "Vamos a tratar de ir al partido de la selección porque nunca pudimos ir a verlos jugar. Somos de Buenos Aires pero estamos a 500 kilómetros de Capital Federal y es muy difícil ir un fin de semana a ver el partido. Vamos a ver si podemos ir acá", explicó Adrián a Diario La Provincia SJ.

La pareja en el Parque de Mayo

Si bien son de Trenque Lauquen, ellos llegaron a San Juan después de recorrer varias provincias. El itinerario lo iniciaron el pasado 1 de marzo y ya recorrieron el norte de Argentina, donde se enfrentaron a un clima muy hostil. A San Juan llegaron la semana pasada y ya estuvieron en Ischigualasto, Barreal y el parque El Leoncito. "Acá encontrarnos el río, el valle y nos quedamos encantados, con ganas de quedarnos", agregó entre risas.

Las ganas de viajar por toda la Argentina la iniciaron hace 4 años pero por el tema laboral no se animaban a hacerlo. Los 2 tenían buenos trabajos allá y "dejarlos no era fácil". Él es veterinario especializado en el campo con nutrición animal. Ella era gerente de una empresa de monitoreo satelital. A los 2 trabajos renunciaron para seguir ese sueño que tanto les latía en el corazón.

La combi la estacionaron frente al Centro Cultural Amadeo Conte Grand

"Una vez que habíamos hecho la casa, no teníamos más deudas, no teníamos más motivos para suspender uno de nuestros sueños que es viajar. Y ahora estamos en eso de cumplirlo", reconoció destacando que renunciaron porque creían en su capacidad de generar el dinero de otras maneras.

El motorhome lo armaron en pandemia, con todos los miedos de no saber si por el coronavirus y las cuarentenas iban a tener problemas para circular. La inquietud era si iban o no a poder pasar de provincia en provincia pero con los permisos no tuvieron problemas.

Kiki es más dócil y le gusta pasear con correa

Una vez que terminen su recorrido en San Juan irán a Córdoba a visitar a unos amigos y luego pasarán las fiestas con la familia en Trenque Lauquen. Ya en enero la hoja de ruta les marca el sueño de seguir a Brasil, donde piensan estar 6 meses. Si todo sale bien las ganas están puestas en seguir recorriendo Sudamérica.

"Pero vamos paso a paso. Los planes están para romperse porque todo lo que planificas se rompe, por eso nuestros planes son a corto plazo. A Brasil la idea es estar 6 meses porque nos gusta mucho la playa y la idea es ir subiendo despacito. Cuando se cumple el momento veremos cómo seguimos", aclaró.

La pareja se financia con el alquiler de la casa que construyeron y él sigue trabajando on line como veterinario. Pero si el dinero no alcanza, se dedican a hacer comida para vender. El motorhome en el que viajan está preparado para vivir como una mini casa con heladera y horno.

Junto a ellos viajan sus 2 gatos que le dan el nombre al sueño de ellos y al motorhome. "Cuando surgió la idea de salir de viaje, pensamos en ellos. Tenemos una gata de 7 años y otro de 5 y no podíamos viajar sin ellos. Nos decían que no iban a poder adaptarse pero fue todo lo contrario, se adaptaron de forma perfecta", finalizó.