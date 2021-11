Calor más intenso, la constante del cercano verano en San Juan

domingo, 7 de noviembre de 2021 13:02

San Juan tuvo varios días recientes de intenso calor, hasta que la irrupción de un frente frío trajo nuevamente las temperaturas de primavera. Sin embargo, la nueva estación desde lo meteorológico está cerca y habrá que prepararse para su intensidad.

"Así como destacan los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, se espera un verano muy cálido en San Juan con una impronta del calentamiento solar. Es por eso que los días continuos de intenso calor se verán aliviados cada 10 días, aproximadamente, por el ingreso de masas de aire más frescas pero que no llegarán a ser frentes fríos marcados", explicó a Diario La Provincia SJ, el climatólogo Germán Poblete.

Resaltó que la nueva estación comenzará en lo meteorológico "el próximo 20 de noviembre. Desde esa fecha, se incrementa el calor y hay escasa variación térmica entre la noche y el día. Llegará hasta mediados de marzo con sus características clásicas con varios días de temperaturas de más de 35º; no se descartan los fenómenos como tormentas pero serán más que nada aisladas".

De forma que las "lluvias de verano" no serían constantes, a tono con la etapa de sequía que atraviesa la región: "si bien no se pueden pronosticar episodios extraordinarios en su intensidad, como tormentas abundantes o con caída de granizo, sí estamos en condiciones de pronosticar que no se esperan con frecuencia", explicó.