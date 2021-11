Tuvo un grave accidente, está a punto de ser papá y sus amigos organizaron una rifa para ayudarlo

sábado, 6 de noviembre de 2021 17:22

La vida puede cambiar de un segundo a otro y eso fue lo que le pasó a Jony Ivaceta, un joven sanjuanino que protagonizó un accidente este viernes que podría haber terminado en tragedia. Afortunadamente, está vivo, pero con cirugías por delante que van a implicar mucho tiempo de reposo y recuperación.

El problema es que si no sale a trabajar no tiene dinero y esta es una muy mala época para quedarse sin nada ya que su pareja está a punto de tener un bebé. Por eso sus amigos, decidieron organizar una rifa y con lo recaudado poder solventar los primeros gastos que se avecinan.

Jony es un fanático de San Martin y fue Diego, otro hincha quien decidió poner en funcionamiento la "hermandad" verdinegra. "Él es un gran amigo y empecé el sorteo porque con el accidente no va a poder trabajar y para colmo a la mujer le quedan semanas para tener familia", contó a Diario La Provincia SJ el chico quien estuvo cuidándolo toda la noche en el Hospital Rawson.

¿Qué le pasó al verdinegro accidentado?

El hombre, quien iba en una moto, chocó contra un auto. "Todo ocurrió ayer [viernes] a las cinco de la tarde en Rawson, en calle Sarmiento y Magallanes. Se me cruzó un auto y se la puse de lleno. Estoy muy adolorido", confesó en diálogo con este medio.

Tiene por delante un largo tiempo de recuperación. "Tengo una fractura de fémur. Todavía me tiene que ver el doctor y darme las indicaciones para los tornillos, así que no sé cuánto nos va a costar. Pero recién cuando consiga los tornillos y me operen, si todo sale bien me van a dar el alta".

"Tengo una hija de cinco años y mi mujer está embarazada de ocho meses, espera para diciembre. Quiero agradecerle a mi familia, mis amigos y sobre todo a la familia verdinegra que me está dando un gran apoyo en este momento", sentenció.

Quienes estén interesados en colaborar podrán adquirir un número a $300, comunicándose con Diego al 2645805692. El sorteo se realizará el lunes 15 de noviembre por la Quiniela de San Juan. El primer premio es una camiseta titular, el segundo una suplente, y el tercero una punta de espalda.