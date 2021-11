Trabajan en nuevos criterios de selección de Embajadoras para la Fiesta del Sol 2022

sábado, 6 de noviembre de 2021 14:55

Después del bache de un año sin poder realizar la Fiesta Nacional del Sol por la pandemia de Covid-19, la Secretaría de Cultura y el Ministerio de Turismo ya preparan una nueva edición para febrero de 2022, que llegará con modificaciones.

Si bien anteriormente ya se había conocido que el próximo año no habrá carrusel, ahora desde la organización ponen el foco en la manera de selección de las Embajadoras departamentales, como así también en la participación de los municipios.

"Este año lo podemos realizar pero no de la manera exacta en la que se viene haciendo. Estamos trabajando muchísimo a contra reloj para lo que va a ser la fiesta en febrero y si bien el carrusel no se va a hacer este año, eso no quiere decir que los municipios no van a tener participación. Ya tenemos pensado otras maneras y pronto vamos a poder compartirlas, no solamente en la feria sino también en sus identidades y su cultura propia", contó la secretaria de Cultura, Virginia Agote, a Diario La Provincia SJ.

En este sentido, la Secretaria reveló que pronto se conocerán las novedades en lo referente a la selección de embajadoras, ya que se busca seguir avanzando en lo que es una nueva mirada de la importancia, tanto departamental como provincial, de los proyectos que las interesadas logren presentar.

"También hay modificaciones nuevas sobre lo que son las embajadoras que se va a trabajar más sobre proyectos puntualmente. Es un paso más para seguir corriéndonos del lado de la embajadora de la belleza y de lo que eran as antiguas reinas" "Lo importante es lo que cada una representa con un proyecto", sostuvo.

Y agregó: "Estamos trabajando en eso para poder anunciarlo pronto, justamente para poder tener el tiempo suficiente como para llegar a lo que es la fiesta, con la selección de quienes van a ser representantes".