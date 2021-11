Adolescentes sanjuaninas en adopción: 10 familias se interesaron y comienzan las entrevistas

jueves, 4 de noviembre de 2021 10:30

El pasado 26 de octubre, los Juzgados Segundo y Tercero de Familia abrieron una convocatoria pública para adoptar a dos chicas adolescentes de 13 y 16 años, y a días de ese llamado ya registran 10 familias interesadas.

Así lo aseguró el titular del Tercer Juzgado de Familia, Esteban de la Torre, quien contó que "hasta este miércoles tuvimos para la nena de 13 años, nueve carpetas de familias interesadas sobre las cuales van a comenzar lo que se llaman entrevistas de despeje para una evaluación y ver si alguna de ellas está capacitada para poder llevar adelante el comienzo de vinculación"

En diálogo con Radio Colón, agregó que "para la nena de 16 años hasta el día de ayer teníamos una carpeta pero aún es muy pronto ya que falta un tiempo más de acceso a esta convocatoria".

La difusión de la Convocatoria Pública Adoptiva se hace una vez agotado los medios disponibles por los órganos jurisdiccionales. La Ley Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, requiere dar detalles del niño o niña en adopción, priorizando en estas situaciones el “Interés Superior del Niño, Niña y Adolescente.

"En líneas generales, las familias tienen que tener mucho amor para dar, tener en la mente la vocación adoptiva clara, es decir incorporar a esa niña como hija porque una adopción plena como es esta iguala la condición jurídica de la niña con cualquier otro hijo y además extiende parentesco hacia los demás integrantes de la familia. Por eso, realmente quien tenga el deseo de ser padre y de dar amor, está esta posibilidad", sostuvo el Juez.

En este caso señaló que no hay un plazo determinado para la convocatoria, y a medida que se van presentando, se van entrevistando a las familias. "Se comienzan las entrevistas y si se encuentra una buena familia inmediatamente comienza la vinculación" y subrayó que tratándose de adolescentes, el mecanismo es diferente a cómo se hace con niños más chicos. "Se les pregunta expresamente a estas niñas, primero si prestan conformes con su adopción, en este caso han prestado conformidad, y luego se les muestra las posibilidades que existen para comenzar con la vinculación y si están de acuerdo se comienza inmediatamente, aunque hayan familias que se presenten después. La vinculación puede no dar resultado y se sigue con otras familias", dijo.

La primera vinculación se monitoreo desde dos puntos de vista, primero desde el Registro de Adoptantes que es el ente que aconseja cuáles son las familias que pueden comenzar con la vinculación; y además se realiza un seguimiento a través de la Dirección de Niñez que es quien tiene la supervisión del menor en sus hogares.

"Son adopciones excepcionales porque en general las familias que ingresan al Registro de Adoptantes, cumplen con los recaudos para poder adoptar. Los casos de chicos adolescentes es difícil vincularlos con alguna familia porque no hay muchas familias para adolescentes, incluso no hay muchos adolescentes que a veces accedan a la adopción, a veces no quieren, entonces es un mecanismo que sigue bajo la supervisión del Estado", finalizó el Juez.