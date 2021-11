Trabajan en San Juan para evitar que se pida test preocupacional de VIH en el sector privado

martes, 30 de noviembre de 2021 13:51

En San Juan hace cinco años vienen registrando una cifra anual que ronda los 100 casos positivos de VIH. Una cifra congelada que no disminuye y que alarma a los profesionales de la salud. Desde el Programa Provincial de SIDA, ITS (Infecciones de transmisión sexual) y Hepatitis Virales aseguraron que están trabajando con un equipo interdisciplinario para evitar que el total de casos siga en aumento.

“Si hacemos lectura del año 2020, se registraron 95 casos de VIH, muy cerca del promedio anual. La pandemia del Covid-19 no modificó las cifras que veníamos manejando desde la provincia”, resaltó, la referente de Programa Provincia de SIDA, Victoria Sain a Diario La Provincia de SJ.

“La mayor cantidad de casos están concentrados en el Gran San Juan, es allí donde las tazas son más altas. También en departamentos alejados, con pocos habitantes, hay números que llaman la atención”, afirmó la profesional.

La licenciada remarcó que el gran desafío que tienen, hace varios años, desde provincia es poder bajar la cifra de casos positivos. Por este motivo, están trabajando fuertemente en la prevención para que las personas se animen a realizarse los testeos en cada centro de salud dispuestos en la provincia.

“A nivel nacional hay 2.5 hombres por 1 mujer positivos. En San Juan también predomina la cantidad de hombres sobre la cifra de mujeres. Cada 3 varones por 1 mujer”, detalló la licenciada. Estas estadísticas comprendían una lectura biológica de varón y mujer. La referente del Programa Sida mencionó que incorporaron, en el conteo de las estadísticas, fichas con una mirada desde la perspectiva de género, pero aún no tienen el detalle de estos resultados.

La referente del Programa Sida afirmó que la franja etaria donde se concentra la mayor cantidad de casos es la que va de los 25 a 35 años. Además, las estadísticas reflejan que los hombres de 32 y las mujeres de 34 años, son los más afectados. Desde el programa de Prevención trabajan fuertemente sobre tres pilares fundamentales: prevención, diagnóstico y tratamiento para evitar que la cifra siga en aumento.

Este miércoles 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, instituida por la OMS (Organización Mundial de la Salud). Esta fecha tiene como objetivo generar conciencia y dar a conocer los avances que hay sobre esta epidemia.

En San Juan, aún quedan muchos aspectos que pulir, uno fundamental es la concientización y una verdadera apertura de inclusión. En un estudio realizado por el Programa Sida, en septiembre de este año, sobre estigma y discriminación arrojó que en algunas empresas de trabajo piden el estudio de VIH como requisito. “Es ilegal que en las empresas pidan el test preocupacional, no corresponde pedirlo”, aseguró la profesional.

Por eso se está haciendo un trabajo con las cámaras empresariales y mineras para que el sector privado no se pida como requisito un test negativo para ingresar a trabajar. Vale destacar que la Organización Mundial de la Salud establece que no se puede pedir esto para acceder a un puesto laboral sin embargo en muchos casos no se cumple.

Una noticia alentadora que se dio a conocer en septiembre de este año fue la eliminación del análisis del VIH, para ingresar a las fuerzas de seguridad provinciales. La referente del Programa Sida resaltó que esto fue alentador e impulsó a seguir trabajando para evitar todo tipo de estigmatización y discriminación.

“Hoy se puede hablar de sexualidad, sin tantos prejuicios, pero aún quedan espacios donde está visible el estigma y la discriminación. Hay estudios enfocados a la región cuyo que muestra que una persona cuenta más libremente su diagnóstico, a su círculo íntimo. Pero, evita contarlo a sus conocidos, por miedo a sufrir discriminación. Esto no sucede en ciudades más grandes”, afirmó la licenciada.

Y agregó que, existe un paralelismo entre la pandemia del Coronavirus y el Sida. En el primer caso de Covid-19, la paciente fue agredida y culpabilizada. Lo mismo sucedió con los primeros casos de VIH, “solo que, en este aspecto, las críticas, estigmatización y discriminación sigue vigente a lo largo del tiempo”, finalizó.