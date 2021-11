Farmacéuticos, en contra de nuevas regulaciones de precios en medicamentos

miércoles, 3 de noviembre de 2021 09:18

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, adelantó este martes que mantendrá una serie de reuniones para analizar los precios de los medicamentos, a la vez que consideró necesario "algún tipo de intervención" en este sector por entender que "no puede haber consumos esenciales que no tengan algún grado de regulación del Estado".

"Vamos a ver el estado de situación (de los medicamentos), pero me parece que algún tipo de intervención tiene que haber porque, si no, no hay política de ingresos que se sostenga", afirmó. En San Juan, desde la Asociación de Propietarios de Farmacias salieron a aclarar cómo se trabaja en ese sector y qué opinan de la propuesta oficial.

Carlos Otto manifestó en diálogo con Estación Claridad que "la mejor alternativa de funcionamiento de los mercados es que se manejen por sus propias reglas y por las regulaciones que ya tiene. Mayores regulaciones van a traer mayor nivel de complejidad. Este es un mercado que es competitivo con 200 laboratorios productores, más de 8000 principios activos, más de 16.000 marcas comerciales y por ello, creemos que tiene un funcionamiento aceitado. El mercado funciona a nivel de costos".

El profesional señaló que "hay un precio PAMI establecido por convenio en el 2018 que está 35% por debajo del precio de la venta al público, que se lleva el 50% de la venta, y ha tenido un sistema de actualización que es el 0,80 del IPC. O sea que ya estaban por debajo de los precios y ese es un esfuerzo de la industria y de las farmacias. Si hay más cambios, habrá que reverlo".

Explicó que los precios de los medicamentos "están triangulados y las farmacias no son formadoras de precios y tienen un margen del 20%. Además, ya hay intervención del mercado en los precios del medicamento".

Reconoció que hubo aumentos en los valores de los medicamentos de venta libre, sobre todo, "y tiene que ver con la mejora e innovación tecnológica como la producción de cápsulas blandas y por otro lado, el aumento de los precios de los insumos que son importados de China y hubo escasez mundial de los principios activos".