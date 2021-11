Cenas de fin de año, uno de los eventos que más se reactivó en San Juan

lunes, 29 de noviembre de 2021 17:00

Llega diciembre, el mes más festivo, y los salones de eventos se preparan ante lo que es una reactivación por las cenas de fin de año, organizadas desde empresas que tras más de un año y medio de pandemia, buscan volver a despedir el año con sus empleados.

Así lo aseguraron desde la Cámara de Salones de Eventos -CASE-, que ya registran consultas y reservas para fiestas que prevén cenas, bailes y hasta regalos empresariales. Sobre cómo se ofrecen las opciones para este año, Natalia Gómez, representante de la CASE, dialogó con Diario La Provincia SJ y contó detalles de los ofrecimientos.

"Se está preguntando mucho para cenas empresariales, de sanatorios y otros, ya que el año pasado no se pudieron hacer por la situación económica y sanitaria. Por lo general se buscan lugares al aire libre donde se pueda hacer una recepción amplia con juegos de living y luego el plato principal fuerte, luego el postre y al final el baile", detalló Natalia Gómez, representante de la CASE, a Diario La Provincia SJ.

En este caso, la mujer contó que coincidiendo con las fiestas de Navidad y Año Nuevo, a lo largo de la noche también se busca colocar una mesa con productos navideños para degustar y cosas dulces.

"Por lo general, los salones se ofrecen una opción que ronda en los $3.500 para arriba, dependiendo del lugar, el vino que elijan y pequeños detalles en los que está la variación del precio. Eso se vende por opción pero en general quien lo contrata es la empresa", agregó. "Después están los compañeros de trabajo que quieren hacer su propia fiesta para despedir el año y para ese tipo de eventos es algo mucho más informal", aseguró.

Al respeto, dijo que lo que se solicita es un pernil, empanadas y bailes para disfrutar durante la noche. En ese caso, se trata, por lo general, de 30 a 45 personas como mucho. "El año pasado se podía poner show pero no se podía bailar entonces no hubo muchas de estas cenas, algunas optaron por no hacer fiestas mientras que otras entregaron importantes regalos", finalizó.