La historia detrás de la foto viral de la "novia" que salvó a una perrita saliendo del Registro Civil

domingo, 28 de noviembre de 2021 12:38

Esta semana, una foto conmovió a los sanjuaninos. Se trata del retrato de un grupo de chicas vestidas de fiesta y entre ellas una "novia" caminando por una vereda en Capital. Lo particular de esta imagen era el texto que la acompañaba en el que se relató qué sucedió minutos antes de que se la tomara.

"Hoy iba por Libertador a una cuadra de Plaza Desamparados y había un auto cruzado en la calle. ¡Un accidente dije! Frené y crucé. Habían chocado a un perrito. El auto no era el que lo atropelló, era de una novia, un novio y sus amigos o familiares. Se habían parado a auxiliar al animal. Después de ver que solo tenía una pequeña lastimadura decidimos llevarlo a la vereda y tocar timbre para ver de quién era", contó una proteccionista en un posteo de Facebook.

"Gracias a Dios apareció la dueña super preocupada porque su perra no sabe andar en la calle, se les escapó en un descuido. Estas personas que estaban ahí, que frenaron, que no siguieron de largo, venían de casarse. Me puse tan contenta cuando me iba. Aun hay personas con mucho amor, con mucha empatía. Y a vos pedazo de infeliz que ibas en un Toyota (si mal no recuerdo me dijeron esa marca), espero que la vida te pase factura por no frenar al menos para ver si mataste", sentenció Laura Martínez a través de la página "perros en adopción San Juan".

La historia detrás de la foto viral

Florencia Nascimbene es una de las dueñas de Canela, la perrita que se escapó y en diálogo con Diario La Provincia SJ, contó qué sucedió el jueves pasado. "Habían estado los obreros trabajando, entrando y sacando cosas y evidentemente la perra se escapó. Yo venía llegando y vi un grupo de chicos, que habrán sido unos cinco o seis, alrededor de la perra que estaba rengueando, volviendo para la casa de mis viejos", recordó.

Ahí fue cuando vio a la salvadora, vestida de blanco. "Cuando la encontré sangraba entera. Pensé que la habría agarrado un perro y la habría hecho pelota. Ahí vino la chica que acababa de casarse, toda de blanco, divina, impecable y me dijo: 'venía en el auto, vi que la atropellaron, tiré el auto, esquivé la torta y me bajé corriendo porque me pueden hacer cualquier cosa menos tocarme un perro'", le manifestó la novia.

La mujer explicó que había visto cómo la perrita buscaba ponerse a resguardo. "Así que me bajé a intentar auxiliarla porque vi que se había escondido debajo de un auto y logré sacarla' y ahí me explicó que la había estado mirando por todos lados y que a simple vista parecía que se trataba solamente de un corte", le contó la reciente esposa a la dueña de Canela.

Pasado el susto inicial, el can recibió la ayuda médica que necesitaba y ya se está reponiendo en su casa. "Le recontra agradecí y después la llevé a la veterinaria, me la tuvieron 24 horas en observación para asegurarse de que no le había pasado nada y estaba bien. Me la devolvieron y solo tiene un corte en la cabeza que hay que curar", detalló Flor.

Afortunadamente, todo quedó en una anécdota que seguramente los novios recordarán durante muchos años. "La perrita era de mi abuela y cuando ella falleció la heredó mi mamá. Es una perrita callejera, es viejita. No pasaron ni diez minutos desde que se escapó y la atropellaron. Quiero agradecerles un montón a los chicos, ese buen corazón se nota. Me hicieron llorar. Venían literalmente de casarse", sentenció Nascimbene.