La dolorosa despedida de Cristian Andino para su mamá: "me protegió sin retazos"

sábado, 27 de noviembre de 2021 17:31

Cristian Andino, intendente de San Martín, utilizó sus redes sociales para dedicarle un último mensaje a su mamá Lita, quien falleció este viernes. "Con profundo dolor hoy me toca despedir a la mujer que me dio la vida, mi madre. Un día de pesar y consternación en el corazón, mi madre Lita nos dejó y ya descansa junto a Dios", posteó.



"Agradecerle siempre por su gran amor de madre, de abuela y de mujer que estuvo siempre a nuestro lado. Hoy también quiero elevar una oración para su alma tenga descanso eterno junto a la Virgen y a Jesús. Una madre inigualable que supo enseñarme a abrir caminos, una abuela dulce y compañera que cuidó con todo el cariño de mis hijos Micaela y Gabriel, y de todos sus nietos", agregó.



También aseguró que siempre lo acompañará. "Voy a llevar siempre en mi memoria y en mi corazón ese abrazo que me protegió sin retazos, tu sonrisa sincera y esas ganas de acompañarme siempre. Te vamos a extrañar, mi querida mamá!".

"Quiero agradecer en este difícil momento a todas aquellas personas que nos están acompañando como así también a quienes están elevando una oración y nos dan fuerzas para seguir adelante. Muchas gracias a todos por estar", sentenció.