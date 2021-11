Ángel Gabriel, un pequeño luchador que no baja los brazos y necesita de ayuda

sábado, 27 de noviembre de 2021 13:35

Ángel Gabriel, es el hijo mayor de Ana Laura, un luchador desde el día de su nacimiento. El pequeño valiente nació el 24 de mayo del 2017 con solo ocho meses de gestación. Los médicos le detectaron trastornos en el desarrollo y desde ese día no baja los brazos para salir adelante.

“Nació con un retraso psicomotriz producto de dos quistes que tiene en la cabeza, donde uno le afecta a la vista y el otro a las piernas”, resaltó Ana Laura a Diario La Provincia SJ.

Actualmente Ángel tiene 4 años y asiste periódicamente a kinesiología y masoterapia para poder caminar. Ana Laura sostuvo que su hijo tiene una gran voluntad en salir adelante, le pone empeño al tratamiento, pero hay días en que presenta cambios de comportamiento. “Los profesionales afirman que puede estar cansado de la rutina y por eso presenta estos cambios de conducta”, expresó.

La mamá de Ángel remarcó que el costo de las maquinas que necesitaba su hijo, para poder caminar, costaban alrededor de $250.000, un precio que se escapa de sus ingresos. Ana Laura comenzó a presentar notas para ver si le podían brindar una ayuda, pero en ese momento no obtuvo respuesta.

Por ese motivo, comenzó a organizar una rifa para obtener el dinero para solventar los gastos de los estudios y ver si lograba conseguir las máquinas. “Muchas veces prefiero hacerle los estudios pagos, para tener el resultado lo más antes posible, ya que en los hospitales públicos me dan turno con fechas muy alejadas, y no puedo esperar mucho tiempo”, detalló.



“Después de muchos trámites e insistencia llegaron las máquinas para Ángel, esto le permitió tener un mayor movimiento, eso lo entusiasmó muchísimo”, resaltó Ana Laura. Ángel pone todo para salir adelante, a veces está cansado y no tiene ganas de asistir a los tratamientos, pero sabe que para seguir debe esforzarse más que cualquier niño de su edad.

En rehabilitación gastan $8.500 por mes, sumado a los gastos del hogar, una cifra alta que deben tener a diario la familia de Ángel para poder seguir adelante con el bienestar de su hijo. “Muchas veces me dicen que pida asistencia en el Centro Cívico, para que me ayuden a solventar los gastos del tratamiento, pero lo que sucede es que me dan mucho tiempo para concertar la ayuda y yo a las cosas las necesito urgente”, destacó Ana Laura.



Ángel cuando nació estuvo 17 días internado en observación con muchos problemas de salud. Hoy está dando batalla para salir adelante, su mamá Ana Laura no baja los brazos y está muy entusiasmada porque su hijo el año que viene comienza la escuela. Un gran sueño para toda la familia que siguen la gran evolución de Ángel qué con solo 4 años de vida tiene una enorme historia de superación.

Para colaborar o ayudar con la causa: Contacto 2644749932 (Ana Laura Sánchez)