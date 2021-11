Revés para Garbarino, los empleados recuperarían su "estado laboral"

jueves, 25 de noviembre de 2021 08:02

En el último mes, Garbarino cerró sus puertas finalmente en todo el país y produjo una nueva serie de despidos generales con un destino incierto de la firma. Sin embargo, había una condición de Conciliación Obligatoria que impedía esta medida y por eso el Ministerio de Trabajo intervino y lo dejó sin efecto.

Así lo determinó el Ministerio de Trabajo de Nación el día 19 de noviembre, luego de verificar el incumplimiento de la conciliación obligatoria de la firma Garbarino, planteado por FAECyS y en consecuencia, la relación laboral continua hasta el final de la misma.

"Desde el Ministerio de Trabajo habían llamado a Conciliación Obligatoria, no podían haber telegramas o cartas documentos donde se comunicara a cada empleado que quedaba interrumpida la actividad laboral. Como fue emitido en conciliación obligatoria, enterado el Ministerio de Trabajo puso en blanco esta situación y obligó a Garbarino para retrotraerse al tiempo anterior de la conciliación obligatoria dejando sin efecto los telegramas dejados hasta el momento", señaló Mirna Moral, secretaria general del Sindicato Empleados de Comercio a Radio Colón.

En este escenario, destacó que de esta forma, "los empleados recuperarían su estado laboral, no su trabajo porque sabemos que los locales siguen cerrados". Los trabajadores que no se han dado por despedidos, mantienen la relación laboral y el devengamiento de los salarios y demás condiciones de trabajo, sostiene la resolución del Ministerio.

"Seguro que en un tiempo se va a efectivizar porque Garbarino sigue manifestando que no tiene los medios económicos, al no poder vender la empresa, al no poder incluir nuevas personas para que se hagan cargo de la empresa", lamentó Moral quien subrayó que la firma sigue manteniendo la deuda de hace 8 meses con los empleados que reciben sólo 22 mil pesos de Repro.

"Tienen un tiempo en el cual se va a producir el cierre. lo que ellos quieren es desprenderse de muchos trabajadores para hacer una convocatoria de acreedores para llegar a un punto menor de empleados y sobrevivir un tiempo más", finalizó.