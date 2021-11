Juntaron más de mil litros de agua mineral en una caravana solidaria para llevar a Mogna

jueves, 25 de noviembre de 2021 09:46

Tender una mano a la comunidad de Mogna que está azotada por la sequía y la escases de agua. Con ese objetivo, un grupo de albardoneros se unieron en una enorme caravana que tuvo un resultado exitoso: más de mil litros de agua mineral recolectados para llevar a la zona objetivo.

"La iniciativa empezó hace una semana, vi un video que hizo la gente de Mogan pidiendo agua y ayuda. Se me movió el corazón y dije 'por qué no hacer algo por ellos'. Me puse en contacto con algunas personas, hablé con algunas radios de Albardón y me dieron el apoyo. Hablé con bomberos voluntarios y el lunes hicimos la caravana. Nos fue muy bien. Exitosamente tuvimos el apoyo de la gente de Albardón", explicó Gustavo Mallea, a Diario La Provincia SJ.

La caravana solidaria para juntar agua recorrió las calles del departamento y la gente salió a acercar su botella de agua mineral o una con agua potable. Estas luego fueron diferenciadas por la organización para una vez que se reparta sea aclarado su uso a los que la reciban.

"Antes sí hacía actividades solidarias como trueques pero caravana es la primera vez que organicé una porque no hallaba la forma de juntar agua. Tuve muchas respuestas de la gente", expresó Gustavo feliz por el resultado que cuenta con el apoyo de la comparsa Sol Dorado, con la que está en contacto con una familia de Mogna para organizar bien la distribución.

La idea que tienen es ir a los puestos de Mogna que es la localidad más afectada a partir de las 5 de la mañana. Para eso planifican salir una hora antes del punto de partida y así evitar los duros calores que azotan a la provincia pero especialmente a esa zona.

Para ello necesitan un camión para poder trasladar todo y en esa búsqueda están ahora. Por eso piden colaboración a los sanjuaninos para poder llevarla de forma gratuita. "Si alguien puede llevar el agua a Mogan sería fabuloso", destacó.

Una vez allá tienen planificado hacer un show con la comparsa "para alegrar un rato a la gente, para que pase un buen momento".

Por otro lado en los planes está volver más adelante pero esta vez para llevar ropa y comida que es lo que también está necesitando esa comunidad.