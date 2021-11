Lozano: “Lo que es común a todos debe ser tratado por todos”

domingo, 21 de noviembre de 2021 09:45

Queridas hermanas, queridos hermanos:

Les comparto por esta carta la experiencia que estoy viviendo en estos días.

Desde el martes pasado me encuentro en la ciudad de México. Este domingo 21 de noviembre está comenzando una fase muy importante de la Primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. Una experiencia original y totalmente novedosa, posible gracias al camino sinodal de la Iglesia en el continente desde siglos atrás.

Estamos trabajando con un equipo de 40 personas distribuidas en diversas comisiones: metodología, secretaría, liturgia y espiritualidad, comunicación, tecnología, economía…Tenemos jornadas de reuniones y producciones tan hermosas como exigentes. La mayoría venimos trabajando desde el año pasado en este camino de diálogo y discernimiento.

Participarán cerca de 1000 Asambleístas de modo virtual. ¿Quiénes son? Representantes de diversos países y vocaciones del Pueblo de Dios.Varones y mujeres de vocación laical, consagrados y consagradas, diáconos, sacerdotes, obispos. De la Argentina son 99 los Asambleístas designados. También hay referentes de organismos continentales de Caritas, la vida religiosa, educación, migrantes… Todos unidos por un mismo bautismo y la común vocación a la santidad.

Nos mueve una expresión acuñada hace 1000 años: “Lo que es común a todos debe ser tratado por todos”. Queremos discernir juntos los desafíos pastorales que la Iglesia enfrenta hoy, y preguntarnos qué nos está pidiendo Dios como respuesta en esta realidad, complicada aún más por la pandemia.

Por eso el lema que nos ilumina: “Todos somos discípulos misioneros en salida”. Recogemos así el eje de Aparecida de centrar nuestra identidad en la adhesión vital y amorosa a Jesucristo, siendo misioneros enviados por Él, y la insistente llamada de Francisco a ser Iglesia en salida.

En realidad, la Asamblea Eclesial ya comenzó el 24 de enero cuando el Papa realizó la convocatoria a transitar este camino. Hemos tenido un amplio Tiempo de Escucha hasta fines de agosto, y una fase de discernimiento de esos aportes. Ahora nos disponemos a desplegar esta nueva fase del 21 al 28 de noviembre. A partir de allí recogeremos las propuestas de la Asamblea en vistas a elaborar esas orientaciones pastorales que buscamos.

Todos pueden seguir por redes sociales la mayoría de los acontecimientos de esta semana:

Twitter: @AEclesial

Facebook: @asambleaeclesial

Instagram: asambleaeclesial

You Tube: Celam TV

El horizonte que nos fijamos es el año 2031, en el cual se cumplen 5 siglos de las apariciones de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego, y el 2033 por los 2000 años de la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, su Ascensión al cielo y la efusión del Espíritu Santo.

Se empalma con el camino sinodal convocado por el Papa “por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión”.

Hoy Cristo Rey. Santidad y gracia, justicia y paz, libertad y amor. “Mi Reino no es de este mundo» que significa que su origen no es mundano o fundado en el poder y la opresión. No es de aquí. Él es enviado del Padre para redimirnos del pecado y de la muerte.

Dejemos que reine en nuestra vida, las familias, la sociedad.

Por monseñor Jorge Eduardo Lozano, arzobispo de San Juan de Cuyo y secretario general del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM)