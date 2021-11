Día de la Enfermería: Marianela Pérez, la profesional que le puso voz a la prevención del coronavirus

domingo, 21 de noviembre de 2021 09:04

Cada 21 de noviembre se celebra en la Argentina el Día de la Enfermería debido a que en esta fecha pero de 1935 se fundó la Federación de Asociaciones de Profesionales Católicas de Enfermería. Sin embargo, en la mayor parte del país se decide celebrarlo en el Día Internacional que es el 12 de mayo y en San Juan coincide con el Día Provincial de la Sanidad.

Más allá de toda disputa por un día u otro, lo cierto es que tienen un rol fundamental en la salud, sobre todo en los últimos dos años. Diario La Provincia SJ dialogó con Marianela Pérez quien además de haber ejercido la profesión por más de una década, ahora también se dedica a formar nuevas generaciones desde la pasión por la ayuda al paciente.



"Hace 14 años que soy Enfermera y hasta el año pasado trabajé en el Servicio Médico de Urgencias del Hospital Rawson. Ahora sigo en el Hospital, pero soy la Enfermera referente de Calidad. Comencé siendo auxiliar de Enfermería, luego seguí estudiando y me recibí de Enfermera Universitaria, luego de Licenciada en Enfermería. Posteriormente hice algunos posgrados y actualmente estoy en el último año de una maestría en Administración de los Servicios de Enfermería", reveló.



Decidió ampliar su vocación y compartir su conocimiento con los aspirantes de la carrera. "Siempre estudié con mucho esfuerzo y sacrificio, por eso siempre les pongo mi ejemplo a mis alumnos que sí se puede, siendo mamá y todo. Soy docente Universitaria de Enfermería, y lo que siempre fomento en mis alumnos es la importancia de mantener la empatía hacia el paciente. Tenemos que ponernos en el lugar de nuestros queridos pacientes, porque es ahí donde está la clave del éxito para ayudarlos en su recuperación", aseguró.

La música como sanadora del alma

Si bien asegura que la música no está dentro de sus grandes pasiones, lo cierto es que le ha puesto letra y voz a tres canciones sanitarias. "No me dedico a la música pero me gusta mucho cantar, por eso he tenido algunas iniciativas integrándola con mi profesión. Con mis alumnos hicimos un video de prevención 'Ponte el Casco'", recordó.



También decidió cantar sobre un tema que nos alcanzó a todos esta pandemia. "Este año en febrero, escribí una canción "Ponte el Barbijo" que fue interpretada por los hijos del personal de Salud de primera línea y acompañó a todos los niños del país en su regreso a la escuela. Hace unos meses con todo el Equipo de Salud del Hospital y con el apoyo de los directores del Hospital Rawson interpretamos "Con la Fuerza de todos" en homenaje a todas las víctimas de la pandemia", agregó Mary.



"De todos estos años puedo decir que salvarle la vida a una persona es como tocar en cielo con las manos. Amo mi profesión", sentenció la mujer quien invitó a la Expo Enfermería que tendrá lugar en la intersección de las peatonales del miércoles al viernes, de 9.00 a 12.00 horas.