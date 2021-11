Betty, la enfermera que consigue las "enormes sonrisas" en los pacientes

domingo, 21 de noviembre de 2021 17:13

Luchadora y carismática, con más de 25 años entregados al servicio de la comunidad, Betty Zamora es conocida como la enfermera que consigue "enormes sonrisas" a los pacientes del Hospital Rawson.

Betty es mamá, licenciada en Enfermería, cantante y comediante. En el área de salud le tocó estar en maternidad, diálisis y en el servicio de neonatología. “A mi rutina le agregué el arte, porque me sirvió mucho en lo personal y lo quería compartir con los pacientes”, comenzó expresando Betty a Diario La Provincia de SJ.

La vocación por la enfermería nació en la vida de Betty, como una necesidad por ayudar al otro, no solo en la dolencia física, sino también en lo emocional, psicológico y espiritual. “Tengo claro que todos nacemos con una función, yo nací con la de ayudar. Es una carrera muy bonita, un servicio especial”.

Con los años, la rutina consumió a Betty, su vida estaba marcada por el hospital y su casa, no tenía tiempo para hacer otras actividades. Con tanto stress su salud comenzó a afectarse. Los profesionales le dijeron que debía buscar un cable a tierra, para canalizar allí todas sus emociones. “Un sueño que retomé y siempre me gustó, era el canto, no dudé en comenzar a tomar clases, para poder pulir el don y poderlo compartir con los demás”, resaltó.

Contenta de haber adquirido técnicas en el canto, Betty comenzó a cantar en el hospital, primero a sus colegas y luego a los pacientes. “Siempre estamos acostumbrados a percibir en los hospitales sentimientos de desgano y tristezas. Yo quería revertir esa situación, quería transmitir buenas energías y alegría para hacer más llevadera la vida del paciente y sus familiares. La música, sin dudas me ayudaría a lograrlo”, remarcó.

En el hospital comenzaron a organizar fiestas temáticas, para motivar a los pacientes a través de karaokes, ágape y cotillón, distintos recursos para levantar el ánimo de cada uno ellos. “Esa magia que produjo la música en mi quería transmitirla con toda la comunidad del hospital. Las canciones y sus letras realmente sanan”, mencionó Betty.

Con varios años de experiencia, Betty relató que estuvo en contacto con la vida y la muerte. Además, afirma que en el hospital se aprenden grandes valores para aplicarlos en todos los aspectos de la vida, sobre todo la empatía y la solidaridad como pilares fundamentales.

Uno de los momentos que marcó la vida de Betty fue la pandemia y afirmó: “Sentía mucho miedo y preocupación por tener que estar trabajando. Pensaba en mi familia, todos los días me encomendaba a Dios para pedirle su protección”.

Y agregó: “Estuve cumpliendo función de enfermera y en parte estuve haciendo de paciente. Estuve internada, un tiempo y mis colegas tuvieron que asistirme durante mi período de internación. No podía tener el contacto con mis familiares, solo por teléfono, fue un momento durísimo”.

Betty, una gran luchadora, que sigue adelante a pesar de los obstáculos, afirmó lo importante que es la empatía en el trato con los pacientes y familiares. “Es fundamental ponerse en el lugar del otro y entender la realidad que están atravesando para poder ayudaros”, remarcó.

“Es importante realizar todo con amor, porque después todo te regresa de la misma manera”, resaltó Betty, quién a pesar de tener momentos duros, prefiere seguir cantándole a la vida llenando su alma y la de todos los pacientes del hospital.

“Desde lo profundo de mi corazón, aplaudo enormemente a todos los enfermeros que estuvieron trabajando en este contexto de pandemia. La verdad que son unos héroes que estuvieron al servicio dejando su familia y hogar. Cada uno hicieron frente con sus uniformes dando batalla” destacó Betty.

“La base de todo es la fe, esto me ayudó a atravesar todo en mi profesión y también en mi vida personal. Tengo una mochila pesada con una enorme carga de enfermedades, problemas, pero no importa decido seguir mostrando una sonrisa para ayudar a quien más lo necesita”, finalizó Betty