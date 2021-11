Hizo su tesis con un proyecto para personas con Parkinson y sueña ser ministra de Salud

sábado, 20 de noviembre de 2021 14:55

San Juan sumó una nueva profesional en el campo de la Bioingeniería y ahora se encamina en busca de un gran sueño. Se trata de Sofía Jasón, una joven que alcanzó su título universitario y el premio Domingo Faustino Sarmiento, de la mano de una tesis que basó en pacientes con enfermedad de Parkinson, y que fue reconocida a nivel provincial.

El proyecto que le llevó un año, comenzó desde el campo de la Neurociencia y buscó procesar señales de micro registro cerebral para localizar "blancos quirúrgicos" en pacientes con Parkinson. La idea y ejecución del trabajo hicieron que la joven fuera acreedora del premio que anualmente entrega la Secretaría de Estado, Ciencia, Tecnología e Innovación, y con nuevos proyectos ya recorre un nuevo camino hacia el futuro.

"Actualmente se usan imágenes de resonancias y a eso se le suma señales electrofisiológicas para tener mayor conocimiento del área donde está el microelectrodo, y donde se va a realizar la ablación, debido a que existen signos de Parkinson; o colocar un simulador cerebral profundo que corrige las señales eléctricas en ese área que está produciendo el Parkinson", explicó Sofía a Diario La Provincia SJ.

Con el dinero del premio logrado, Sofía adquirió una impresora 3D que le permite generar modelos anatómicos para estudiar anatomía y hacer planificación quirúrgica. Por otro lado, actualmente está trabajando en el desarrollo de la historia clínica electrónica ya que se trata de un proyecto de alto impacto en la sociedad, y también como scrum master en un proyecto internacional haciendo una aplicación de tracking, de la mano de Folcode, una empresa que hace software.

"Los modelos anatómicos facilitan el trabajo porque, por ejemplo, si la persona tiene alguna lesión en el cráneo porque tuvo un accidente, se puede imprimir en tres dimensiones el cráneo del paciente y ver dónde está la lesión y permite tener un mayor manejo a la hora de operar", detalló la profesional.

Tras lo logrado, Sofía reveló que se siente contenta y orgullosa de tener las habilidades y los conocimientos para poder brindar eso en diferentes tecnologías que puedan ayudar al ámbito de la medicina, que es algo que siempre le gustó.

"Me gustaría llegar al máximo desarrollo posible dentro de mis alcances en el tema de la historia clínica digital, que es algo que me gusta mucho y que se pueda aprovechar al máximo este recurso. También que esté bien organizado el sistema de Salud y me gustaría llegar a ser Ministra de Salud, o llegar a un estatus alto a nivel gubernamental respecto al sistema de salud y organización", reveló la joven.

Y reveló que tales deseos se ven impulsados en la búsqueda de un "buen manejo del sistema sanitario y del servicio de Salud para la sociedad. La ingeniería creo que es algo que te da mucho para proyectar y planificar, y a esas habilidades la carrera las da muy bien".