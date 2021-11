Cintia y Mayra, modelos XL que conquistaron las pasarelas en San Juan

sábado, 13 de noviembre de 2021 17:19

Son muy lindas, frescas y con las ideas muy claras. Cintia Ruarte y Mayra Quiroga son sanjuaninas y conquistan las pasarelas como modelos XL. Sus historias?son las de superación y de nunca darse por vencida, ante un contexto que establece estereotipos.

Sus caminos son de caer y levantarse, de vencer miedos, vergüenzas e inseguridades para ser ejemplo en su entorno.??Ambas afirmaron que aceptarse es un proceso de muchos años pero que paso a paso fueron logrando.?

“El apoyo de la familia, la madurez de los años y la seguridad son los fundamentos necesarios para comenzar a formar una personalidad fuerte”, comenzó expresando Cintia?a Diario La Provincia SJ.

Este viernes 12 de noviembre se conmemoró en todo el mundo el Día Mundial de Lucha contra la Obesidad, instituida?por la OMS (Organización Mundial de la Salud). Esta fecha tiene por objetivo informar y sensibilizar a la población sobre la necesidad de la adopción de medidas para prevenir y tratar el sobrepeso. Y también para evitar la discriminación en la sociedad para quienes lo tienen.?

Mayra afirmó que a sus sobrinos les enseña desde pequeños que el cuerpo del otro no debe ser motivo de burla. Por su parte Cintia resaltó que el ámbito educativo es uno de los espacios donde más se padece la discriminación y subrayó: “estoy segura que las nuevas generaciones van a ser promotores de la verdadera inclusión”.

Dueña de una personalidad única, Cintia aseguró que decide vivir su vida con su estilo e impronta. La joven admitió que en algunas situaciones sigue recibiendo comentarios como: “qué linda sos de cara, tal vez si fueras un poco más flaquita serías una bomba”, y afirmó que estas actitudes son resultado de que aún queda muchos aspectos por pulir, sobre todo la empatía.

En San Juan hay una apertura por visibilizar esta problemática, pero es mucho el trabajo que queda por delante. “La mirada del otro te condiciona en como debes vestirte. En la provincia no hay locales que cuenten con una variedad de opciones en prendas, siempre te ofrecen lo mismo. Actualmente existe la Ley de Talles, pero en muchos lugares no la cumplen”, señaló Mayra.

Las jóvenes coinciden en que es primordial el apoyo de las autoridades en las iniciativas de incluir a personas de cuerpos reales, en los eventos con jerarquía provincial y nacional. “Muchas veces piensan que con nuestra lucha fomentamos la obesidad, y esto no es así, lo único que pedimos es igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida”, mencionó Mayra.

Seguras de sí mismas, Cintia y Mayra recordaron lo mucho que les costó vencer sus inseguridades de tantos años. Gran parte tuvo que ver en esto, Proyecto Plus, donde ambas son integrantes. Las jóvenes tuvieron la posibilidad de formar parte de la sesión de fotos que realizaron para este proyecto. “El cuerpo no debería ser un condicionamiento, es algo accesorio, lo realmente importante es animarse a vivir la experiencia sin dejar de postergar las metas”, resaltó Cintia.

Ella recordó cómo fue que decidió mostrarse a la sociedad, a través de este proyecto liderado por Gonzalo Mendoza. “Un día Gonza me contactó para sumarme, como modelo, les había atrapado mi personalidad para afrontar las situaciones. No voy a negar que al comienzo me hice de rogar, era un gran desafío comenzarme a mostrar. Pero después de mucho le dije sí, no perdía nada con intentar”, indicó.

Mayra, por su parte, resaltó que se enteró del proyecto por Instagram, y que le interesó formar parte: “recuerdo que al instante de ver las fotos mandé un mensaje consultando los requisitos para sumarme. Mandé a preguntar dónde debía presentar el currículum”. Desde el proyecto le respondieron que no era necesario ningún requisito, pero que de momento no estaban sumando gente. Después de un tiempo recibió el llamado de uno de los encargados donde la invitaron formalmente a ser parte de una sesión de fotos.

El Proyecto Plus fue la gran inspiración para comenzarse a mostrar, canalizando allí todos los miedos e inseguridades que por mucho tiempo cargaron. Hoy las jóvenes de 28 años seguras disfrutan de cada experiencia y sueño que deciden emprender sin importar los prejuicios de la sociedad.

Vestido @amimaneratallesespeciales

Make up @yani_crazy_23 & @silvigirardelli

Estilista @ivanmolinaestilista

Uñas @lionetta_nails

PH @gonzalomendoza.fotografia

Prod. @celinadahiana & @gonzamza