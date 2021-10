Por el fin de semana XL: calculan que más de 2.500 efectivos estarán abocados a diferentes operativos

viernes, 8 de octubre de 2021 14:17

Más de 2.500 efectivos de la policía de San Juan se encontrarán abocados a diferentes operativos durante este fin de semana largo en San Juan. Según informó el subsecretario de Seguridad, Abel Hernández, se destinaron 1.000 efectivos para controlar los puntos donde habrán eventos deportivos, igual cantidad se abocó a la seguridad en las calles y barrios, y alrededor de 500 policías para el turismo en sí.

"Será un fin de semana intenso. Se trabajará mucho para la prevención del delito. Hay muchas casas que han quedado solas y que hay que patrullar y hacer recorridas por los barrios", señaló a Diario La Provincia SJ.

Luego indicó que "hay una inmensa cantidad de eventos deportivos que hay que cubrir en canchas de fútbol, carreras ciclistica y maratones", donde se realizarán operativos especiales para la seguridad de todos los que participan. En San Juan se desarrollarán varios eventos deportivos de envergadura, entre estos de fútbol, sobre los cuales habrán controles para hacer respetar los aforos y que no haya más público del permitido.

"Los clubes van a ser objeto de llamado de atención si no cumplen. Queremos que no se vaya a violar las disposiciones de capacidad", apuntó Hernández destacando que serán 4 días "muy complicados, por la cantidad de eventos y todos requieren de seguridad de la policía, hay muchos objetivos a cubrir".

Por otro lado, destacó que se trabajará mucho para que las personas que salieron a disfrutar el fin de semana largo no sufran de la oportunidad de los delincuentes. Si bien la atención estará puesta en el patrullaje por los barrios, no es ajeno a lo que ya se viene haciendo. "No es que por ser el fin de semana se dispone de más o de menos. Sabemos que no podemos distraernos para hacer más control. No podemos distraer la seguridad", apuntó.