Con mejoras meteorológicas, bomberos de San Juan ya trabajan en los incendios en San Luis

jueves, 7 de octubre de 2021 12:00

Este miércoles, una dotación de diez efectivos de Bomberos de la Policía de San Juan en tres movilidades, se trasladaron para trabajar con los incendios que azotan una zona de San Luis, tras recibir un pedido de colaboración por parte de las autoridades del Gobierno de la vecina provincia.

Cerca de las 17 horas, el equipo sanjuanino arribó a una zona al norte de San Luis, llamada Baldes de Escudero, que está al norte de Quines, casi al límite con Córdoba y este jueves ya comenzaron a desplegar tareas coordinadas con otras dotaciones.

"Están trabajando, si bien ellos cuando llegaron lo hicieron casi al finalizar las tareas que comienzan a partir de las 7 horas de la mañana, hasta las 18 horas, lo hicieron a la coordinación y hoy están haciendo un abordaje más pleno. De hecho ya están trabajado en el terreno", aseguró jefe de la Dirección Bomberos, Comisario Inspector Carlos Heredia, a Diario La Provincia SJ.

Los incendios forestales están azotando la zona, al igual que en la provincia de Córdoba, donde ya hubo varios relevos de equipos debido a las largas horas de trabajo.

"Según lo que me dijeron hoy en el transcurso de la mañana, que ya estaban trabajando, tenían calma ambiental así que no había viento en el lugar y eso les ha permitido un poco mejorar la labor operativa". En relación al tiempo que podrían estar en San Luis prestando tareas, afirmó que "eso se evalúa diariamente y depende de la envergadura de la emergencia, va variando porque es dinámico. Ellos tenían un pronóstico de lluvia en la zona pero hasta el día de hoy no ha ocurrido".

Para concluir, aseguró que "en líneas generales son cinco o seis días que el equipo va, y se evalúa de ser necesario hacer un relevo o ya volver, lo dispondrá las autoridades de San Luis que son quienes están pidiendo la colaboración".

Desde Córdoba, el director de Defensa Civil de la provincia, Diego Concha, manifestó esta mañana a los medios locales que con el recambio de los equipos que están al frente del combate de los incendios y las condiciones meteorológicas más favorables, “nos va a permitir avanzar de manera más efectiva en los objetivos de controlar el fuego”.