Papá de la nena que murió tras sufrir un siniestro vial y ser dada de alta: "Catalina nos enseñó a ser fuertes"

miércoles, 6 de octubre de 2021 22:20

"Nos enseñó a ser fuertes". Con esas palabras, Eduardo Valdéz recuerda hoy a su hija de 4 años a pocas horas de que se cumpla un mes de su muerte. La pequeña Catalina Valdéz falleció el pasado 8 de septiembre, después de sufrir un siniestro vial y ser dada de alta en el hospital Rawson, pese a que tenía una hemorragia interna.

A poco de que la recuerden con una misa, el papá confesó que tiene presente los malos recuerdos del accidente y los dolores que tenía su hija por el impacto. "En el hospital recibieron a Cata unos médicos, le hicieron análisis clínicos y tomografía en la cabeza pero después no hubo más atención. Mi señora estuvo presente todas las horas hasta que le dieron el alta pero atención médica no tuvo", comenzó contando el papá a Diario La Provincia SJ.

En la memoria de los padres está el recuerdo de los dolores que tenía la pequeña y no eran atendidos. "Tenía dolores, se quejaba, sin saber que tenía hemorragia interna. Era todo lo contrario de lo que me venían diciendo que estaba todo bien. A las 21.30 me dijeron que yo me tenía que ir y luego en ningún momento se acercó algún médico para hacerle a ella otro estudio", señaló.

Eduardo recuerda que esa noche vieron que su hija tenía el ombligo para fuera y el vientre muy hinchado. Además se quejaba por los dolores pero "nadie hizo caso, en ningún momento la palparon, la tocaron". A las 00.20 aproximadamente del 8 de septiembre le dieron el alta pero a la 1.30, cuando ya estaba en la casa se seguía quejando pero esta vez no podía respirar. Al tomarle la temperatura, los padres detectaron que tenía 39 grados.

"En ese momento dejó de respirar y mi señora le hizo RCP. Tenemos tuvo de oxigeno y se lo pusimos pero ya no tenía síntomas. No hubo forma de reanimarla y creemos que llegó sin vida", dijo el papá con congoja.

La pequeña Cata sufría de convulsiones desde muy pequeña, por eso en su casa tenían un tubo de oxígeno preparado siempre para asistirla. Además su mamá sabía hacer reanimación cardio-pulmonar y todos los conocimientos los puso en ejercicio esa noche para que su hija no muriera. Sin embargo, no pudo revertir el cuadro.

A partir de esto, la fiscalía actuó de oficio y decidió empezar a investigar las responsabilidades que caían sobre los médicos que la atendieron. La autopsia determinó que murió producto de las lesiones producidas por el choque que horas antes había tenido con su familia. Sin embargo, en el hospital no detectaron dichas lesiones y por eso murió.

La familia acompañó con testimonios y todo lo que la justicia requiriera.Y ahora lo que más quieren es que se haga justicia para que no hayan más "Cata", que sufran una situación como ésta.

"La tenemos presente siempre, será así hasta el último día de nuestras vidas. El primer mes es muy duro por los recuerdos, las palabras, las frases. En mi casa el fondo está lleno de juegos, está todo quieto, están todos los juguetes, fotos, que es duro. Juntamos fuerzas que es lo que Catalina nos enseñó, a ser fuerte", confesó el papá.

Al momento de recordar a la pequeña, en la memoria y el corazón de sus padres se viene la imagen de "su sonrisa y su forma de ser, sus picardías y las cuestiones que cada día iba aprendiendo".

"Nos sorprendía por la vida dura que tenía con epilepsia. Era una persona que salía de sus crisis, internaciones y siempre con alegría y mucha fuerza. Sacaba una fuerza que nos sorprendía", aseguró.

Cata era muy querida no solo por sus padres, sino también por sus vecinos que desde que se conoció el desenlace se pusieron la lucha por justicia al hombro y no los dejaron solos. "Con los vecinos nos sacamos el sombrero. La primera marcha la organizaron ellos sin preguntar, se portaron muy bien, siguen igual, a cada rato nos preguntan. Les agradecemos mucho", finalizó.