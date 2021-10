Mónica Jofré: "han sido meses de lucha y mucho trabajo para mitigar el impacto del virus"

martes, 5 de octubre de 2021 14:03

Sin dudas es una de las figuras que más confianza generó dentro del sistema de salud de San Juan y supo ganar el corazón de los sanjuaninos en cada una de sus salidas públicas para hablar del avance del coronavirus. La doctor Mónica Jofré, jefa de Epidemiología se puso al hombro la exposición pública desde que arrancaron las medidas provinciales por la pandemia y tras más de un año y medio de transitar ese camino, hoy celebra que los contagios fueron 0 este lunes.

"La verdad que venimos viendo desde las últimas 8 semanas una disminución importante de números de casos. Si bien nos toma por sorpresa, no es tanto porque no esperábamos 0 pero veníamos teniendo 4 o 5 casos diarios y eso es buena noticia", comenzó explicando a Diario La Provincia SJ.

La doctora señaló que cuando recibió los datos este lunes en la tarde los revisó una y otra vez para saber si estaban bien o había habido algún error. "Revisamos la carga, los antígenos y la conclusión. Y fue una buena noticia que ayer no hubo casos positivos ni falleció alguna persona. Eso no significa que no aparezcan casos en estos días", aclaró.

Este dato vino a quebrar más de 400 días en la provincia con casos positivos. La última vez que el informe había dado 0 fue el 19 de agosto del 2020, un día antes que estallara el brote en Caucete.

"Ahora estoy muy emocionada y con mucha expectativa que esto siga bien, en compañía de la población a quien le dijimos que el Ministerio de Salud y el Gobierno solo no puede y pedimos a la población que nos acompañara", destacó subrayando que ahora hay que "redoblar los esfuerzos para poder seguir disfrutando de lo que se ha flexibilizado".

Por otro lado indicó que "han sido meses de lucha y mucho trabajo para mantener con todos los equipos de salud con el fin de mitigar el impacto del virus". Para ello se trabajó "con gran esfuerzo con todas las zonas sanitarias para que la gente entendiera que se debe seguir cuidando y así evitar que hayan fallecidos. Nunca se paró la lucha".

Finalmente apeló "a la consciencia de la población en general, de las herramientas que tiene, como deben cuidarse, fortalecer la vacunación" e invitó a la sociedad a "reforzar la segunda dosis teniendo en cuenta que la inmunidad completa es con las 2 dosis".

Por ahora, la jefa de Epidemiología señaló que no se tiene confirmado, ni en el Cofesa lo planteó ayer, que se venga una tercera dosis para el personal de salud con miras a prepararse para cualquier futura nueva ola.

"Nosotros no tenemos Delta pero la población tiene que entender que debe seguir cuidándose", finalizó.