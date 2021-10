Venerando tras el registro de 0 casos de coronavirus: "hoy es un día de felicidad"

lunes, 4 de octubre de 2021 20:53

Este lunes, el Ministerio de Salud Pública confirmó que San Juan no registró nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas, como así también fallecidos a causa de la enfermedad. Esta es la primera jornada que no se registran casos, en el 2021.

Al respecto, la ministra de la cartera de Salud, Alejandra venerando, señaló que "es destacable decir que hoy la provincia no ha contado ningún caso positivo de covid y también con ninguna muerte. Esta pandemia no ha finalizado, para nosotros es muy importante, después de un año y seis meses, poder decir que no tenemos casos positivos. Creo que es un gran logro, un esfuerzo de todos los sanjuaninos".

En diálogo con Telesol, la Ministra enfatizó en que los ciudadanos deben seguir manteniendo los cuidados para evitar contagios y mantener, el estatus sanitario logrado. "De esta manera continuar con todas las actividades que verdaderamente necesitábamos tener", agregó.

Para finalizar, sostuvo: "Hay que seguir cuidándose, esto no ha terminado pero hoy es un día de felicidad".