Milu y Jere, el amor que nació de la música y ahora se convirtió en canción

sábado, 30 de octubre de 2021 20:48

Jeremías Ahumada y Milagros Reinoso son dos jóvenes cantantes sanjuaninos. Se conocieron a través de las redes sociales cuando recién comenzaba la pandemia y como muchas veces sucede, de la admiración por el talento del otro, surgió el amor. Llevan más de un año de novios y decidieron que era momento de sacar su propio disco.

"Él me empezó a seguir en Instagram en donde compartió un video mío. A partir de ahí empezamos a hablar. Mensaje que va, mensaje que viene. Después se armó un grupo entre varios de San Juan. Fue al principio de la pandemia cuando todavía no teníamos nada que hacer porque todavía no estaban bien implementadas las clases virtuales. Desde entonces tomamos más confianza y nos conocimos para mi cumpleaños que vino a cantarme una serenata", recordó Milu en diálogo con Diario La Provincia SJ.

¿Qué vino primero, la música o el amor? Armaron su conjunto musical antes de dar el paso en su relación. "El dúo 'Jere y Milú' nace antes de que nos pusiéramos de novios. Yo siempre la escuchaba y me encanta como canta así que vi la oportunidad de hacer un dúo y la tomé", contó el chico quien venía de formar parte de Cabecitas Negras, una banda vallista.

Lanzaron su primer single

Milú viene del palo del rock nacional y del pop, mientras que él del folclore, pero eso en vez de separarlos los unió. Decidieron hacer una fusión de estilos y así se verá en su primer disco, del cual ya estrenaron esta semana su primer single "Todo cambia", una reversión del tema que popularizó Mercedes Sosa, con la colaboración de Ignacio Soria (otro ex Cabecitas Negras).

"Queremos apoyarnos entre los artistas jóvenes que estamos renaciendo tras la pandemia a quienes se nos cerraron las puertas de repente con las restricciones. La idea es que nuestra gente los conozca a ellos y al revés", adelantó Jere.

La idea es que cada canción del resto del disco tenga un invitado que toque con el dúo. "En cuanto a los estilos, nos vamos a adaptar al invitado. Vamos a meter tanto una tonada cuyana como un tema de Nicki Nicole. Ya sabemos quién va a ser la siguiente invitada pero por ahora lo vamos a dejar en un misterio".

Pisar escenarios

Más allá de los bares y restaurantes locales, aspiran a llegar a un gran escenario y ya se están preparando para eso. "Nos presentamos a la preselección del PreCosquín por San Juan. Hicimos un repertorio totalmente representativo de Cuyo. Nos salimos del repertorio pop rock y nos metimos en el folclore. Soñamos con representar a la provincia", aseguraron.

Los resultados recién estarán el 5 de diciembre. "Falta un montón pero, mientras tanto nos estamos concentrando en volver al ruedo en los bares con el dúo y tras el lanzamiento de Todo Cambia", sentenció Jere.