Carina, la sanjuanina "renació" tras el coronavirus y abrazó la solidaridad

domingo, 3 de octubre de 2021 15:37

Nueve hijos, seis nietos y su esposo son el motor que impulsa cada día a Carina Agüero. Tras un año difícil, marcado por el coronavirus que la tuvo luchando y en estado delicado, pudo retomar dos pasiones: trabajar con adultos mayores, ayudar a quienes más lo necesitan y tuvo la esperada noticia de que pronto se concretará la tenencia de dos hijas adoptivas.

En septiembre del año pasado, en Caucete, Carina sufrió todos los síntomas más agresivos del COVID junto a una de sus hijas. En ese momento, una de sus nietas también se aisló con ellas ya que todo hacía presumir que tenía también la enfermedad. Fueron semanas muy difíciles en las que la solidaridad de los vecinos fue clave para que no les faltara mercadería, productos frescos y elementos de higiene. Tras recuperarse, ella hizo lo mismo no sólo con las familias aisladas que conocía sino que trató de llegar a más puntos de su departamento, junto a una entidad solidaria.

A más de un año de ese antes y después que significó el coronavirus y tras celebrar un nuevo cumpleaños ("el segundo de este nuevo nacer", expresa), contó a Diario La Provincia SJ que "seguí con las obras solidarias, ayudando en lo que más pude aunque fue difícil por momentos, por la situación económica. Esta pandemia nos golpeó en lo laboral y pasamos momentos duros, cuidándonos todo lo posible entre nosotros. Además, en lo escolar fue muy complejo, ya que con mi celular estudiaban mis hijas que van al Secundaria y una que va al Primario. Allí recibíamos las tareas y estuve muy, muy pendiente de ellas para que no se atrasaran. También, Ana, una de mis hijas, comenzó el profesorado de Educación Especial y otra de mis hijas, Gabi, será mamá. Con todo ello, seguí con mi compromiso con los demás y con mi gran vocación que es trabajar con los adultos mayores".

En ello, hubo un cambio ya que Carina decidió no regresar a trabajar en geriátricos "para resguardar a los abuelos. Son tan vulnerables al coronavirus, más allá de las vacunas, que es muy grande el desafío de cuidarlos. Pero necesitaba trabajar, salir adelante y ayudar a mis hijos, y por recomendaciones, que gracias a Dios no me faltaron, ahora cuido a un abuelo de manera domiciliaria en Caucete y es una gran satisfacción".

Además, se reencontró con la solidaridad y la fe al ser profesora en su iglesia "Santuario de la Fe", en Pie de Palo, en la rama "Kids". "Trabajamos con 32 chicos y también estoy a cargo de "La Piedad" con la que reunimos donaciones para los que más nos necesitan. Mercadería, ropa y calzado es lo que la gente más nos pide y sobre todo, quienes viven en zonas más alejadas como en calles Caseros y Sáenz Peña, por ejemplo. Estamos presentes y trabajando en la caridad ya que esta pandemia dejó en mí y mi familia, el valorarnos los unos a los otros, día a día", remarca.

Para Carina, la pandemia "nos lleva a valorar la vida y aquellas personas a las que podemos ayudar y a quienes asistimos con nuestro trabajo, a nuestros hijos. Debemos ser responsables para cuidar al prójimo. He perdido en pandemia a seres queridos muy importantes como mi padrino, uno de mis pilares. No pude despedirlo y fue muy duro. Se me fueron tías y un sobrino. Pero así como el coronavirus nos dejó tristeza, también forjó un aprendizaje muy grande y la esperanza de que día a día saldremos adelante y luchando por nosotros y los demás. Usemos responsablemente los barbijos y sigamos cuidándonos y vacunémonos, sobre todo los adultos mayores, quienes tienen problemas de salud y los niños".

Para poder seguir ayudando, Carina necesita donaciones desde calzado, mercadería a muebles y electrodomésticos en buen estado. Se pueden comunicar al 264- 6724756 o en Facebook: Carina Agüero.