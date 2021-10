Advierten que aumentaron las denuncias por ofertas irregulares de lotes en San Juan

domingo, 3 de octubre de 2021 12:43

En el sueño de la casa propia, muchos sanjuaninos buscan oportunidades para concretarlos y ofertas tentadoras o engañosas pueden terminar en pesadilla. Así destacaron desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios de San Juan y advirtieron que antes de entregar dinero o firmar presuntos documentos válidos, deben asegurarse de la legalidad de la operación.

"Queremos poner en valor el trabajo de los profesionales universitarios, matriculados y preocupados por cumplir con todas las de la ley. Hay carteles que promocionan ofertas de lotes, que se trata de barrios privados y lo único que figura es un número de teléfono. Al contactarse con ellos, se presentan como agentes inmobiliarios y nada más. Así como aparecen, pueden desaparecer ya que no dan garantía alguna de su trabajo porque no tienen respaldo legal, tanto en ventas como en alquileres también", expresó Josefina Pantano, desde el Colegio profesional, a Diario La Provincia SJ. Los casos se dan en todos los departamentos.

Resaltó que tras salir de las restricciones más duras de la pandemia, empezaron a aumentar las denuncias sobre las ofertas irregulares o promociones de terrenos que levantaban más sospechas que certezas. "Lo que hacemos es contactar a esas personas y comprobar bajo qué condición operan. Hemos detectado más de 150 personas que en San Juan operan así y no están en regla. No tienen la oblea que los habilita y que entrega este Colegio", detalló.

Para Pantano, "es fundamental que los sanjuaninos aprendamos a chequear con quién podría realizar un trato comercial. Tenemos conocimiento de denuncias legales por presuntas estafas por lotes que no están en condiciones de venta, que no tienen servicios, ni posibilidad de escriturar. También por pagos por lotes que después incluyen construcción y no se trabaja en nada. No hay que llegar a esa situación para actuar, sino asegurarse antes".

En ese sentido, explicó que se puede visitar la web http://www.corredoresinmobiliariossj.org/ para conocer el listado de corredores habilitados, los valores de los hononarios vigentes así como hacer denuncias o pedir asesoramiento.