Presunto abandono de anciana: PAMI pide evaluar las condiciones de internación domiciliaria

jueves, 28 de octubre de 2021 09:33

Ursulina, una abuela de 83 años que fue dejada sola en la guardia de Clínica Santa Clara por su apoderada y que presenta un delicado cuadro de salud, conmovió a los sanjuaninos este miércoles. Enfocados en compensarla, se analiza dónde podría vivir cuando supere la internación y la obra social PAMI consideró que la decisión no es sencilla por la complejidad de su estado.

Marzio Meglioli, a cargo de PAMI en San Juan, destacó a radio Estación Claridad que "la empresa de internación domiciliaria que asistía a Ursulina, cuando vio su desmejoría, señaló a los cuidadores que la internaran para tratar una escara complicada y recibiera tratamiento con antibióticos. Es una situación muy complicada porque la señora no tiene consciencia, le cuesta mucho alimentarse y quedó muy mal después de su ACV".

Por su estado, Meglioli señaló que "no se la puede tener institucionalizada en la clínica en forma indefinida. En el Hogar de Ancianos (Residencia Eva Perón) tiene una cierta limitación el personal de enfermería para poder tratarla. Eso se va a ir evaluando en el transcurso de los días cuál es el estado de la señora para ver si puede volver a su domicilio, con internación, o irá a un geriátrico. Depende cómo evolucione pero su estado es muy delicado".

Sobre los geriátricos, Meglioli evaluó que "se tratan de casas, de hogares en los que viven personas autoválidas y ella (Ursulina) no lo es. En la Residencia Eva Perón hay limitaciones pero voluntad de recibirla y cuidarla en su situación en la que no tiene buena perspectiva de vida; tiene mal pronóstico por su patología de base. Tras el ACV, convulsiona permanentemente y no es bueno el pronóstico".

El funcionario expresó que el caso ya está judicializado y "en ese marco se definirá lo que se va a hacer. La apoderada volvió a hacerse cargo de la situación; que se vio desbordada por lo que pasó pero la justicia emitirá su resolución".

Sin familiares directos y una situación compleja

Este miércoles conmocionó a los sanjuaninos el caso del presunto abandono de una anciana de 83 años en una clínica capitalina. Con una nota en la que se expresaba que no podían cuidarla más y que "legalmente no tiene casa ni familiares", comenzó la investigación para encontrar a quien la dejó allí y cuáles son los motivos de su decisión, además del vínculo que mantenía con Ursulina.

Mabel Morales, a cargo de la Dirección del Adulto Mayor del Ministerio de Desarrollo Humano, comentó en radio Colón los avances en el proceso de saber cómo se llegó a esa situación extrema, en la que la anciana está desnutrida, deshidratada y en delicado estado general. "Trabajamos articuladamente con Clínica Santa Clara y supimos que a las 7:30 hs., se comunicaron desde la Policía para darnos cuenta del caso. Tomamos contacto con el informe médico, nos pusimos en contacto con el área social y dimos intervención a la residencia "Eva Perón", que va a recibirla una vez que esté en condiciones de dejar la clínica".

La funcionaria detalló que "sabemos que tiene una apoderada que es quien la ha dejado en la clínica. Tras ello, fue a la Central de Policía a realizar una exposición en la que expresó que no podía cuidar más a Ursulina, que la señora no tiene familiares y que aunque vivía en Santa Lucía, es oriunda de Jáchal".

Señaló que la prioridad es que "tenga atención médica desde las 19:30 hs. de ayer. Se les hacen todos lo estudios para evaluar su estado general y que está deshidratada y escarada. Además, sabemos que no puede comunicarse por un cuadro de demencia senil. Esperamos tener una historia clínica de ella para mañana y así evaluarla con la médica de la Residencia, que necesita estar al tanto. Allí ella va a estar contenida desde lo emocional, psicológico, social y lo alimentario, además de tener un lugar para vivir. En caso que la internación sea prolongada, tendrá cuidador designado".