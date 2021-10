Fue transplantada, su hijo le donó el riñón y ahora necesita ayuda

miércoles, 27 de octubre de 2021 18:04

Es uno de los gestos de amor más fuerte. Ella le dio la vida y luego él a sus 22 años le dio la oportunidad de seguir viviendo, al donarle su riñón. La historia de Rosa Pinto y su hijo Oscar Alejandro Castro es muy fuerte y conmovedora y se remonta al 2018. Aquel año él se ofreció como donante sin avisarle previamente y logró mejorarle la calidad de vida. Sin embargo hoy ambos están necesitando ayuda.

Es que él no tiene un trabajo estable y ella vive con una pensión muy baja. Eso le impide comprar el medicamento que necesita para tratar la artrosis que padece y que le complica su calidad de vida.

"Yo comenzó con diálisis en el 2002 y hace 3 años no quería que ningún hijo mio me donara el riñón. Estaba en lista de espera pero ya estaba muy delicada, pesaba muy poco y tenía bajas las defensas. En ese momento me dijo mi doctor que tenía un donante vivo y era mi hijo mayor. Me tomó por sorpresa porque esperaba de todos pero menos de mi hijo", comenzó relatando Rosa a Diario La Provincia SJ.

En aquel momento cuando escuchó eso del médico, se resistió a aceptarlo. Estuvo con psicólogos porque temía que su hijo sufriera alguna consecuencia por donarle un riñón y que su calidad de vida luego no fuera buena. Pero los profesionales le hicieron asumir que él quedaría bien. Y eso le permitió aceptar lo que venía por delante.

"Es un lazo de amor muy grande, impagable. No tengo explicación. Él estaba terminando el secundario y lo que hizo es muy emocionante, muy valioso. Mis 2 hijos son el amor que yo tengo, el pilar de mi vida", destacó.

Hace 3 años aceptó recibir el riñón y la vida poco a poco comenzó a mejorar. Incucai se hace cargo de todos los medicamentos necesarios para tolerar el riñón y que su cuerpo no lo rechace. Sin embargo, con el correr de los años se le generó un problema en el femur, en la pierna, y le descubrieron que tenía artrosis.

"Cobro una pensión muy baja que no me alcanza porque tengo gastos de luz, garrafa y me es poco lo que cobro", destacó señalando que su hijo cuida una finca pero por semana cobra 1.200 pesos, un monto que no es suficiente para poder vivir y comprar el remedio que necesita para la artrosis. El otro hijo tiene psicomotriz madurativa.

Por eso necesita la ayuda de todos los sanjuaninos, por un lado para que ellos consigan trabajo estable y por otro para que ella pueda adquirir el medicamento que necesita todos los meses para la artrosis. Este se llama Belmalen Plus Glucosamina Sulfato 1.500 mg x 30 sobres. Éste lo necesita de por vida pero no puede comprarlo a pesar que cuesta la caja 2.562 pesos.

Cualquier ayuda que se le pueda brindar podrán llamar al 264-5130880