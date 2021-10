Boom de eventos en San Juan: hay una fuerte demanda pero faltan servicios gastronómicos

martes, 26 de octubre de 2021 09:15

Un verdadero boom se está generando en torno a los eventos y fiestas en San Juan, después del largo parate que generó la pandemia. Los salones de eventos en la provincia tienen reservas casi agotadas hasta febrero del año que viene. Todo está respondiendo a la adaptación que se ha generado en las agendas para poder concretar las fiestas canceladas en el 2020 y parte de este 2021 más los nuevos que se agrega de este año.

Esteban Vázquez, desde la Cámara de Eventos en San Juan, explicó que se tenía una gran expectativa con respecto a esta apertura pero la misma ha sido superada ampliamente. "A medida que se fue flexibilizando aumentó la demanda y consulta pero no sabíamos que iba a explotar como se hizo. Hay una gran cantidad de consultas que nos sobrepasa", comenzó explicando en Estación Claridad.

El empresario explicó que "para fin de año hay una cantidad importante" y "lo que ha tenido que reverse fue la parte gastronómica" porque "no quedó congelado sino atado al evento". "Lo que hizo el cliente fue disminuir la cantidad de invitados al evento. En vez de pensar en 250, invita a 180 personas para compensar que no se desvalorizara el dinero entregado en su momento. Hay otros que se acomodaron y pagaron la diferencia", aclaró.

La parte gastronómica marca la punta de los gastos en cualquier fiesta, implica el 50% de lo que se gasta cualquier evento. Actualmente los montos van de 1.000 a 1.500 pesos la opción gastronómica por persona dependiendo si es carne o bandejeo. A eso hay que sumarle los costos de salón, iluminación, sonido, fotografía, decoración, etc. De esta forma, hay que calcular que la opción por persona debe costar entre 5 mil y 6 mil pesos por persona.

En este escenario, los responsables de eventos se enfrentan a un desafío: muchos servicios gastronómicos, que hacían su actividad para eventos, hoy cambiaron de rubro producto de la pandemia. Hay gastronómicos que se pusieron su rotiserías o restó y que actualmente no quieren volver al rubro anterior.

"Hay una parte de demanda que no se está cubriendo, porque quedaron con su rotisería. Perdimos mucha mano de obra calificada que se fue a otras manos como la construcción con los mozos o cocineros. Encontraron una línea de trabajo constante, con pagos interesantes. Hemos empezado fuerte con la demanda pero el rubro no está preparado para la demanda. Falta mano de obra", señaló.

Vázquez explicó que está cubierto el 90% de las fechas de la mayoría de salones para noviembre y diciembre, además hay mucho fijado para enero y febrero.

"En este momento que las empresas empiezan a consultar por eventos de fin de año, no hay salones. El calendario está lleno por los que no festejaron en el 2020 y la demanda del 2021. Cuando se sale a buscar no hay disponibilidad en los salones. Es una alegría pero hay que ver cómo podemos cumplir las expectativas del cliente", finalizó.