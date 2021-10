Toman medidas en el elenco de "Evolución" de la FNS por casos de coronavirus

lunes, 25 de octubre de 2021 22:17

Integrantes del elenco de "Evolución", el espectáculo final de la última edición de la Fiesta Nacional del Sol, contrajeron coronavirus y por ello, la producción tomó una serie de medidas para seguir en Tecnópolis.

Es que se habían programado nueve reposiciones a lo largo de este mes y tres más durante noviembre próximo en Buenos Aires, pero las condiciones sanitarias obligaron a tomar recaudos.

Trascendió un comunicado oficial de la producción al elenco pero no se confirmaron la cantidad de casos.

Este es el mensaje oficial:

Estimados integrantes del proyecto “Evolución” en Tecnópolis 2021. Atentos a posibles casos positivos de covid-19 en algunas áreas del espectáculo y en virtud a que nos encontramos a mitad de la ejecución del proyecto, hemos tomado la decisión como producción de que:

1- Sin importar área o rol, sean o no contactos estrechos de casos positivos, presenten o no síntomas, hayan o no compartido habitación; TODOS deberán presentar un certificado de resultado negativo / no detectable de covid 19 con fecha de testeo el día miércoles 27 de octubre 2021.

2- La Producción, según el balance de los casos positivos - negativos evaluará la viabilidad del 3er viaje.

3- Los certificados deberán ser presentados a más tardar hasta las 17hs del día miércoles 27 de octubre de 2021 a sus productores / jefes de áreas correspondientes por mail o wps según se prefiera.

4- El certificado adjunto tendrá carácter de Declaración Jurada.

5- Centros de Testeo:

- CAPS BARASSI: San Lorenzo y Matías Zavalla de lunes a viernes de 8 a 17hs.

- IxD: Las Heras y Bautista de 8 a 14hs.

- ESTADIO ALDO CANTONI: San Luis y Urquiza de 8 a 17hs.

6- Apelamos e invitamos a seguir cumpliendo con los protocolos sanitarios vigentes tanto en San Juan como en BsAs para garantizar la continuidad del proyecto.

Gracias.

La Producción