Niñez intensifica abordajes nocturnos los fines de semana, por casos de trabajo infantil

jueves, 21 de octubre de 2021 22:00

La reiterada apertura de actividades en San Juan, gracias al estatus epidemiológico del que goza la provincia, obligó a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia a poner el foco en abordajes tanto en el microcentro, como en zona de bares los fines de semana, por casos de trabajo infantil.

Así lo aseguró a Diario La Provincia SJ, su director, Carlos Olivera, quien señaló que a comparación del tiempo de cuarentena, hubo un aumento de casos. "En relación al año pasado con pandemia y con cuarentena y ahora habiéndose liberado la mayoría de las actividades, se nota una nueva afluencia de los chicos al microcentro, quizás no tanto de manera individual, sino con presencia de adultos responsables al lado. Esto es siendo más bien pequeños con la presencia de papás", aseguró.

Las actividades que más desarrollan menores de edad son la venta de bolsas de polietileno, venta de estampitas, de set de hilos y el servicio de limpieza de parabrisas de autos, aunque esto último con menor frecuencia.

"Niñez sigue con los abordajes, con la total del equipo de Niñez y Familia pleno y ahora también migrando a los abordajes nocturnos, por la zona de Avenida Libertador hasta calle Meglioli, los días viernes y sábados, en todo lo que son las zonas de bares y confiterías. Les hacemos un seguimientos a los niños y a las familias, les damos las posibilidades de trabajo en equipo para que los chicos no reincidan", subrayó Olivera.

Y agregó: "Estamos hablando de una contravención al Código de Faltas de San Juan y que esté con un adulto es más grave. La lógica de intervención de la Dirección de Niñez no cambia porque en definitiva lo que se está vulnerando, sea que el niño esté solo o con un adulto, son sus derechos. Si está ahí no está estudiando, no se está divirtiendo ni haciendo lo que tiene que hacer acorde a su edad".

Uno de los primeros derechos que se investigan que no estén vulnerados son el acceso a la salud, a la educación y a la vivienda, y a la recreación. "Aun estando cumplimentados, los chicos no tiene que estar realizando estas estrategias de supervivencia en la calle. Entonces les damos herramientas, les explicamos de la gravedad a la que se exponen al realizar esto", finalizó.

Quienes deseen denunciar situaciones de trabajo infantil, lo pueden hacer a la línea 102 y pedir la derivación al Programa Niñez en Familia que es el que se encarga de manera específica de la problemática.