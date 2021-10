Su hija murió de fibrosis quística y ahora su hijo necesita ayuda urgente

miércoles, 20 de octubre de 2021 17:51

El pedido es urgente, cada minuto que pasa su salud se deteriora. Mauricio Almonacid tiene 14 años de edad y tiene fibrosis quística que va lesionando el sistema respiratorio, digestivo y otros órganos. Ahora quedó en terapia intensiva y necesita ayuda cuanto antes.

El pequeño atraviesa una situación de salud muy delicada por el que su hermana menor ya había transitado pero no logró sobrevivir. Por eso el pedido de la familia se hace intenso y apelan a la obra social para que le otorgue el medicamento que necesita para llevar el tratamiento sin caer en estos cuadros graves.

"Tuvimos 2 hijos con fibrosis quística que es genética, hereditaria, crónica y no tiene cura. Ellos tienen obra social de los obreros metalúrgicos. Hemos tenido muchos problemas a lo largo de la enfermedad de ambos niños. El año pasado mi hija de 8 años no pudo salir de un cuadro grave respiratoria y falleció", comenzó explicando Daniel Almonacid, papá de Mauricio, a Diario La Provincia SJ.

El 2020 fue un año muy malo para todos, especialmente para las personas que tienen fibrosis quística. La enfermedad requiere un tratamiento estricto y muy controlado por médicos porque "no da tregua, ni siquiera se permite una pandemia". Necesitan controles, medicación e internaciones todo el tiempo.

La enfermedad se manifiesta de diferente forma según el organismo. En el caso de Mauricio, se expresó cuando tenía 3 meses de vida. En el caso de su hermana Agustina, los síntomas reales empezaron más tarde, cuanto tenía 4 años, pero fue mucho más agresivo.

"Mi hijo lo lleva de otra manera. Hoy en día se ve afectado por un cuadro similar al de su hermana del año pasado. Tuvo una crisis respiratoria que produce una mucosidad espesa que se instala en los pulmones, obstruyendo las vías aéreas", explicó Daniel.

El medicamento que necesita para sobrellevar la enfermedad tiene una aprobación reciente para niños mayores de 6 años, hasta hace un tiempo estaba solo aprobado para mayores de 12 años. Todo el tratamiento anual tiene un costo aproximado de 300 mil dólares y no salva a Mauricio de la terapia intensiva que se encuentra ahora pero sí lo necesitará una vez que se recupere.

"La medicación la hubiera necesitado para no llegar a este cuadro de ahora. Lamentablemente llegó a este cuadro grave en el que se encuentra y es por eso que toda la gente empezó a hacerlo público. Por suerte todo este movimiento tuvo resultados positivos. Esta mañana se comunicaron desde la obra social Osuomra de Buenos Aires diciendo que se iban a encargar y darle una solución rápida al problema", explicó el padre.

Sin embargo el padre necesita ayuda no sólo con el pago de este tratamiento sino también todo lo que la internación domiciliaria requiere para Mauricio. Para ello han dispuesto una cuenta en el banco San Juan para que la gente que pueda, colabore.

"Su situación es crítica, mejoría visible no hay. Lo positivo es que no empeoró su cuadro. Aún queda un margen para tratarlo. Si bien es grave, no se agotaron todos los recursos para asistirlo", aseguró Daniel subrayando que Mauricio necesita quinesiología 2 veces al día y si es posible en el domicilio; nebulizaciones para las quinesiología, entre otros. Además están tratando de acondicionar su dormitorio para que tenga una internación domiciliaria.

Para ayudar a Mauricio, la familia dispuso la siguiente cuenta bancaria: