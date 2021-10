Impulsan en San Juan la creación de un Registro de Obstructores de vínculos familiares

miércoles, 20 de octubre de 2021 18:53

Crear un Registro de Obstructores de vínculos familiares y que sobre estos caigan determinadas restricciones cuando incurran en incumplimientos. Éste es uno de los principales objetivos que por estos días tiene la asociación Papás en Lucha San Juan que hace poco presentaron un proyecto en la Cámara de Diputados de la provincia y que apunta a que los padres separados cuenten con más garantías para ver a sus hijos y a su vez los niños no pierdan el derecho de tener a sus progenitores cerca.

Papás en Lucha es una asociación que cuenta con casi 100 familias cuyo alguno de sus miembros está impedido de contacto con algún ser querido que puede ser no solo un hijo sino también un hermanos, nieto, sobrino, etc. La misma se formó cansados de "esperar que la justicia imparta justicia a la espera de resoluciones que no llegan nunca".

"Hemos presentado el proyecto de Registro de Obstructores de Vínculos que se basa en que una vez que la justicia resuelva que una persona es obstructora de vínculo, al igual que deudores de cuota alimentaria, se pueda ingresar a la lista y de esa forma no pueda ejercer cargos públicos, no puedan sacar la tarjeta de crédito, etc", comenzó explicando Emilia Palacio Flores, desde la Asociación, a Diario La Provincia SJ.

Este proyecto iría en consonancia con el presentado a nivel nacional. El mismo establece que los obstructores de vínculos no pueden postularse para cargos electivos, ni adquirir empleos, encargos o contrataciones de parte del Estado nacional, provincial o municipal o en sus entidades descentralizadas, en forma temporal o permanente, remunerada u honoraria y en cualquier nivel jerárquico. Tampoco pueden participar en licitaciones, concursos de antecedentes, obtener subsidios, obtener licencias, permisos, concesiones ni cualquier otro beneficio del estado nacional, provincial o municipal. A su vez no pueden obtener préstamos, habilitar cuentas corrientes, de ahorro, sacar tarjetas de crédito, o débito en instituciones y entidades bancarias y/ó financieras publicas nacionales o provinciales.

"Impedir el contacto es violencia psicológica grave. Apunta a eso, debería tener consecuencia más grave como revertir la guarda pero sabemos que eso no va a pasar", señaló Palacio quien destacó que la asociación tiene buen diálogo a nivel nacional y local con legisladores de diferentes partidos, más allá que a principios de septiembre el proyecto fue presentado en San Juan a través del diputado provincial Enzo Cornejo.

"Es fundamental que se respete el derecho entre los hermanos, que eso tampoco pasa. Los niños terminan siendo rehenes", lamentó subrayando que en la Asociación hay miembros "que tienen denuncias y otros que no tienen nada". "Ni siquiera dejan a las criaturas salir a expresarse, la mayoría son varones, pero también tenemos mamás en esta condición. La idea es que entre nosotros nos podamos contener y orientarnos para que no le pase a más padres", agregó.

Emilia destacó que los padres que sufren las acciones de quienes son "obstructores de vínculos" no son escuchados en las comisarías de las jurisdicciones, aledañas a los domicilios del conflicto. "La comisaría común no puede tomar la denuncia, tienen que ir al Cavig y es muy bajo la cantidad de denuncias que se les toma", lamentó subrayando que "la obstrucción de vínculos es violencia".

El 20 de noviembre la asociación hará una marcha, como todos los años, para conmemorar los derechos de los niños. Previamente, se van a hacer una manifestación frente al juzgado para que se resuelvan los casos. Las marchas serán desde el 1 de noviembre.