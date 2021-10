Florencia, la sanjuanina que sufre complejas enfermedades ya está en Alemania

miércoles, 20 de octubre de 2021 11:26

Florencia Genovart, la sanjuanina diagnosticada con endometriosis profunda y los síndromes de cascanueces y de May-Thurner compartió una gran noticia. Tras una intensa campaña para reunir fondos y distintas gestiones, logró viajar a Alemania en busca de consultas con profesionales que la ayuden a superar su dolor crónico, que la llevó a estar postrada y con una bolsa de agua caliente en forma permanente en la zona abdominal para tratar de aliviarse.

"Quiero agradecer a todos los que me ayudaron, me acompañaron y a la ayuda económica de todos mediante sorteos, colecta, y al gobierno de San Juan, sino fuese por esa ayuda no podría haber llegado. Agradecer a los dos seres maravillosos que me están acompañando en el viaje, familia y amigos por tanto tanto apoyo. Y agradecerme a mi misma por tanto esfuerzo, ganas y lucha para poder llegar a encontrar la solución. Voy a ir informando mientras pueda sobre todo lo que vaya pasando, rogando de que se ilumine la mente de éstos médicos y puedan ayudarme a vivir", destacó Florencia en Historias de Instagram, red en la que fue compartiendo días atrás los mensajes de aliento por su partida a Europa.

Lo que desconcertaba a los médicos en Buenos Aires era el dolor persistente de Florencia: "no saben qué decirme; he pasado por estudios invasivos y dolorosos. Pese a tener esos síndromes, no se sabe la causa verdadera. Ya me han visto y estudiado mi caso todos los especialistas más renombrados del país. Pero no puedo seguir esperando porque la vida se me pasa", había expresado.

Además de endometriosis profunda y el Síndrome de Cascanueces, Florencia tiene otra enfermedad. El síndrome de May-Thurner, Cockett o síndrome de compresión iliocava, es una alteración anatómica, compresiva o endoluminal de la vena ilíaca común izquierda, que produce obstrucción y/o trombosis venosa iliofemoral. El resultado de esto es un mayor riesgo de trombosis venosa profunda (TVP), destaca el portal patologiavascular.com

Su historia tomó repercusión nacional en julio pasado y se reforzó la campaña para reunir fondos para ayudarla a viajar a Alemania, donde se contactó con profesionales que podrían aplicar un tratamiento efectivo a su complejo diagnóstico. También charló con mujeres que pudieron realizarse tratamientos en ese país y recobraron calidad de vida.