Aumentaron los casos de cáncer de mama en San Juan: 1 de 8 mujeres tiene la enfermedad

martes, 19 de octubre de 2021 07:45

El Cáncer de Mama es una enfermedad que ha ido avanzando en los últimos años a pasos agigantados, aunque hoy en día sea la afección con menos mortalidad. Respecto a la cantidad de casos registrados, superó en frecuencia a los de cáncer de pulmón, detectando más de 2,3 millones de mujeres diagnosticadas solo en 2020 en el mundo. Esta cifra informada por la Organización Mundial de la Salud, representa el 12% de la población femenina que padece este cáncer.

San Juan no escapa a lo que pasa alrededor del mundo. Según explicó el Doctor Juan Puig, Jefe de la sección Oncología del Hospital Guillermo Rawson, la provincia también viene registrando un incremento importante en los últimos años, sobre casos ya avanzados. "En San Juan tendremos a fines de este año, las primeras estadísticas de casos registrados, pero advertimos que no hay detección temprana del cáncer de mama sobre todo en mujeres jóvenes", comenzó detallando en diálogo con Diario La Provincia SJ.

En este sentido, el profesional explicó que "en los últimos tiempos venimos registrando un alto número de mujeres en las que se le detecta el cáncer pero ya de una forma avanzada, lo cual significa que están dejando de hacerse controles periódicamente para lograr una detección temprana y eso hace que avance la enfermedad en las personas de tal manera que se ha convertido en el primer cáncer en mortalidad, debido a la alta incidencia y frecuencia. Tengamos en cuenta que este tumor tratado a tiempo, tiene cura".

El Dr. Puig manifestó que 1 de cada 8 mujeres tiene cáncer de mama, lo que hace a esta enfermedad algo muy frecuente. A su vez, detalló que el 95% de las mujeres que se la detectan de forma temprana y a tiempo, logran una cura. "En un hospital público vemos a diario que los casos que se diagnostican con el tumor, no es de forma temprana y ahí viene la preocupación. Quizá no hay la suficiente información en estas mujeres sobre la importancia de hacerse controles", señaló.

El profesional sostuvo que los factores que intervienen en la realidad de las mujeres sanjuaninas son muchas: falta de campaña de concientización, no se genera el interés y la preocupación en ellas, y no existe un claro acceso a estudios de estas características. "Creo que este último factor es uno de los más complicados porque las mujeres que viven en las afueras de San Juan tienen un acceso casi nulo a mamografías por ejemplo. Encontramos también muchas mujeres con obra social y que están informadas del tema, pero que les debemos diagnosticar una enfermedad avanzada por dejarse estar. Es una realidad multifactorial", detalló el doctor.

Puig apuntó sobre la importancia que tiene la detección temprana de la enfermedad. "Es básico que la gente entienda que cuando se lo detecta a tiempo, hay dos cosas fundamentales que pasan: la alta posibilidad de cura y el sometimiento a tratamientos poco invasivos".

El profesional sostuvo que el cáncer de mama es considerado el cáncer del estilo de vida y manifestó un ejemplo claro: "las mujeres asiáticas tienen un índice muy bajo de casos con este tumor pero cuando emigran a países occidentales, sobre todo en Estados Unidos, las terceras generaciones de esas mujeres alcanzan el mismo porcentaje de padecimiento del cáncer que la mujeres occidentales. Ahí se puede visualizar cómo el estilo de vida por el alto consumo de alcohol, mala alimentación, sedentarismo y obesidad, generan la aparición del tumor".

En este punto, Puig hizo hincapié en la importancia no solo de la detección temprana sino en la prevención, es decir la necesidad de cambiar el estilo de vida que se lleva, mantener una vida más sana, con más ejercicios y buena alimentación. "El 87% de las mujeres que padecen de la enfermedad no tienen antecedentes, es decir no es hereditario", aclaró.

Según informó el médico, entre los 50 y 65 años es el pico etario en el que se detecta la enfermedad, pero se viene notando en las últimas décadas que el cáncer es más frecuente en pacientes jóvenes. Por eso es que ahora se aconseja que el primer control se realice a los 35 años y si eso sale bien, se comienza con los controles regulares a los 40.