Emilia Fernández, una mamá que rediseñó su vida a partir del dolor y creó esperanza

domingo, 17 de octubre de 2021

Emilia Fernández es un sello de la moda de cuna sanjuanina y renombre internacional. Admirada y querida en muchas ciudades, la diseñadora lleva más de 30 años desplegando su arte y creando piezas únicas que modelos y famosos de alta costura han sabido lucir en importantes pasarelas.

En medio de un gran éxito y haciendo cima en varias oportunidades en su carrera profesional, este domingo Emilia celebra el Día de la Madre de una manera especial. La sanjuanina es mamá de Andy y Camila, y en este 2021 se cumplen diez años de la partida de la primera de sus hijas. Desde entonces ha sabido transformar su dolor a través de estudios y años de investigación, en un proceso que la llenó de entendimiento y amor.

"Algo pasó en mi porque si bien creo que ese momento fue el más shockeante de mi vida, decía 'esto tiene que tener otra información, qué somos y para qué estamos acá en la tierra'. Comencé a estudiar física cuántica, estudié bioneuroemoción con Eric Corbera en Barcelona y me recibí en 2016 en la Universidad de Mendoza. En el trayecto de todos estos años lo único que hice fue investigar quiénes somos y para qué estamos acá", reveló Emilia a Diario La Provincia SJ.

Desde entonces, la artista ha sabido combinar su arte en la moda y su pasión por la investigación en bioneuroemoción, en lo que ha sido sin dudas, el cambio más importante que alcanzó en su vida. "Cuando descubrí lo que nos hacíamos a nosotros mismos, a través de mandatos y creencias ya sean colectivas familiares e individuales, pude comprender que ciertas decisiones que Andy tomó y que yo no podía comprenderlas en ese momento. Después de mucho estudio me encuentro conmigo misma, es un encuentro muy hermoso porque no es desde el ego, la Emilia diseñadora o empresaria, sino desde el ser, desde lo más profundo del alma. Me di cuenta que no miramos el cuerpo sino el alma", explicó.

La experiencia, según cuenta, cambió por completo su concepción de lo que es la maternidad y también su relación con su hija Camila, que a sus 21 años escribe su historia de la mano de una madre que busca acompañarla y dejarla vivir de manera independiente, sin mandatos, prejuicios ni estructuras.

"La mirada de Andy se quedó penetrada dentro mio, vive dentro mio y es así que la voy llevando día a día para todos lados donde voy, y a Camila también. Mi filosofía de vida es que somos eternos, que no morimos sino somos pura energía y la energía nunca muere, se transforma. Antes era una madre que estaba muy arriba de mis hijas, tratando de mirar que siempre estén a salvo "de...", no sé de qué. Si como mamás estamos tan llenas de miedo y pensando en que en todo momento les puede pasar algo, lo mejor que podemos hacer es cultivarnos", señaló segura.

A partir de ese pensamiento, Emilia asegura que cambió la manera de reflexionar sobre la vida de sus hijas y se preguntó "¿Qué quiero crear para ellas?". Así fue que se llenó de deseos y mensajes positivos para las dos. "Como mensaje para las mamás, después de todo lo que he estudiado y todos los momentos fuertes que he pasado y sombras que he enfrentado, les puedo decir que conecten con ellas mismas y sabiendo que somos energía y que cada decreto que decimos a nuestros hijos no lo estamos salvando sino sentenciando, se van a dar a dar cuenta de la cantidad de cosas bonitas que sí queremos desearles".

Y agregó: "Creo que cuando a un hijo le enseñamos que puede caer y levantarse cien veces, hacemos un hijo con todas las capacidades para que pueda afrontar el día a día, un hijo fuerte. ¿Qué quiero, un hijo para mi o para la vida? Yo quiero un hijo para la vida, que pueda tener cada situación y sepa afrontarlas a cada instante".

En redes sociales, otras mamás que también han sufrido la pérdida de un hijo, compartieron y agradecieron a la diseñadora su apoyo y acompañamiento en diferentes procesos, algo que se puede ver hasta el día de hoy y que a Fernández la llena de orgullo. "Es un honor poder acompañar a muchas mamás que sienten que al irse un hijo, a veces no pueden. Desde mi lugar les digo que sí, que sí se puede y mientras vamos haciendo una caminata, hablando y charlando de nuestras hijas, siempre les repito 'la muerte no existe, ella vive en vos. Si pudiste verle los ojos cuando la amamantabas y ver el alma de tu hijo, sabés perfectamente que no es un cuerpo', eso es parte de todo lo que llevamos adentro.

En la calidez de su atelier, la mujer también reconoció que ese gran cambio en su maternidad y modo de ver la vida, influyó en sus creaciones de moda y marcó una nueva Emilia Fernández. La creatividad "voló mucho más" en su mente y la pasión desde su interior fluyó con más fuerza.

"Lo que le puedo ofrecer al mundo es mi arte, mi filosofía de vida y mi aquí y ahora, el brindarme desde el corazón. Me gustaría que me recuerden desde el corazón, por mi espontaneidad, desde la autenticidad, de dar lo mejor de mi a cada instante. Me pasa con mi familia, amigos, gente que me rodea, compañeros de trabajo, con todos voy dando lo mejor de mi y eso me gustaría", finalizó.

En este día especial la diseñadora extiende un caluroso saludo a todas las madres y en especial a su mamá: "Feliz día para mi mami, ¡gracias por ser tan especial y acompañarnos siempre! Elsa Fernández, te amo".