Aseguran que en San Juan hay cada vez menos casas que son puestas en alquiler

domingo, 17 de octubre de 2021 22:15

Cada vez hay menos casas y departamentos puestos en alquiler. Así lo indicó Pablo Dominguez, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios, quien aseguró que en San Juan hay "déficit habitacional".

"Hoy encontrar una casa en alquiler es muy difícil. Cuando se termina el contrato de locación, al inquilino le conviene renovar", comenzó explicando a Diario La Provincia SJ.

Dominguez aseguró que el mayor problema radica en la aplicación de la Ley de Alquileres en toda la Argentina que trae bastantes complicaciones tanto para propietarios como inquilinos. Los que cerraron contrato hace un año, deben enfrentar casi un aumento del 48% en el canon de octubre, cuando la inflación ha sido mayor pero los sueldos no han acompañado.

"Este incremento que indica desde el Banco Central, es elevado para cualquier locatario, en el cual los sueldos no acompañaron a la inflación. Tenemos esta problemática. Esta ley fue creada para favorecer a los inquilinos y han sido perjudicados. Se tiene una variación del alquiler al inicio de la ley, en el 2020, que se elevó más un incremento de casi del 48%", señaló.

Frente a este escenario, Dominguez destacó que "hay un mercado informal que siempre existió" y por eso se está "en lucha contra ilegales". "Cuando se contrata con el dueño e inquilino, no actúa un profesional matriculado y surgen las denuncias de inseguridad de contratos de locaciones y que no se cumple con la ley de alquileres", explicó.

En la página web de Corredores, el ciudadano puede denunciar o hacer consulta. Allí ya hay denuncias por contratos que no cumplen con la ley. "No se respetan los plazos mínimos de 3 años del contrato, ni el índice del Banco Central que es obligatorio, no devuelven el mes de depósito actualizado como indica la nueva ley. Como corredores debemos cumplirlas porque el cliente son las 2 partes, mediamos", detalló.

Este escenario se da en un contexto donde la implementación de la ley genera mucho malestar. "Al mercado locativo lo han destruido, hay poco inmueble para alquilar. El propietario tampoco se vio beneficiado. Si bien anualmente 47% es mucho, la inflación es mayor. No sirvió en ninguna parte y hay puntos a modificar en la nueva ley", destacó.

Por eso es que se ha presentado a nivel nacional un proyecto para modificar la ley y a nivel local lo están por presentar.