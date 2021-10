Juan Manuel, el chef sanjuanino que triunfa en TikTok con sus recetas simples y saludables

sábado, 16 de octubre de 2021 23:33

Juan Manuel Garade es un joven emprendedor sanjuanino. Se recibió de Licenciado en Hotelería y Turismo, pero luego decidió seguir otra de sus pasiones y estudió la carrera de Chef. Desde hace algunos años entendió que la mejor forma de llegar a la gente era a través de las redes sociales y hoy es furor en TikTok (mirá acá su cuenta) con sus recetas simples.

Es vegetariano y si bien no trata de convencer a nadie para que siga sus pasos, sí es un cultor de la comida saludable, por eso se lo puede encontrar en sus redes bajo el usuario "Simple y Saludable". Hace aproximadamente tres años comenzó a subir sus propios tips a Instagram en donde tiene casi 80 mil seguidores y desde hace dos meses a TikTok, en donde en poco tiempo ya sumó la misma cantidad.

El influencer dialogó con Diario La Provincia SJ y contó cómo vive este 'boom' virtual. "Siempre fui reacio a las redes hasta que me empecé a soltar un poquito más. En mi Instagram ya se había creado una comunidad bastante grande en donde siguen las recetas y los consejos. Además, en San Juan ya se me conoce bastante porque me dedico a hacer cursos sobre alimentación saludable, por Tagore y otras cosas", aseguró.

Pese a que en un principio le costaba prender la cámara y grabarse cocinando, ahora lo hace con una completa soltura. "Ahora quería llegar a más gente. En el primer video de TikTok tuve alrededor de 10 mil visitas y de a poquito fue creciendo hasta que tuve uno de más de 2 millones y medio y todo comenzó a desarrollarse rapidísimo. También me han pedido que comience a subir a Youtube pero tengo mucho laburo y juego con el celular en los tiempos libres", confesó.

Con la impunidad del anonimato que dan las redes, diariamente recibe cientos de mensajes halagadores e incluso subidos de tono. "Me muero de la risa con los comentarios, me ponen de todo", admitió a carcajadas.

Juan Manuel forma parte de Tagore, la dietética, herboristería que también vende almuerzos vegetarianos y veganos de producción artesanal. Allí vende los "Jana", unos jugos naturales que se realizan a través de prensado en frío para que conserven todas sus vitaminas, por lo que con una botella de medio litro incorporás el equivalente a kilo y medio de frutas y verduras.

Por otra parte, este año decidió meterse en un nuevo emprendimiento. "Estoy laburando en un gimnasio que abrimos junto con dos socios más hace cuatro meses. Se llama FisioFitness y tenés a un Licenciado en Salud y a un Kinesiólogo que te entrenan durante una hora de forma personalizada, y ya no tenemos más turnos disponibles. También estoy dando cursos online y trabajando en el lanzamiento de mi primer libro sobre alimentación consciente. Quiero realmente ayudar a la gente a hacer un cambio", sentenció.