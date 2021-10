Aseguran que desde Cambio Santiago manifestaron la intención de seguir pero "no hay garantías"

jueves, 14 de octubre de 2021 12:30

Este jueves se celebró una audiencia entre el Sindicato Empleados de Comercio -SEC- y representantes de la casa Cambio Santiago, en la que se trató la situación de la empresa ante el cierre en Mendoza. En este caso, Mirna Moral, desde el SEC, aseguró que se pasó a un cuarto intermedio en la tratativa por los trabajadores.

"El apoderado que ha venido, representando a la empresa, es de Mendoza y nos manifestó que la empresa tiene intención de seguir con la misma razón social, pero no nos da una garantía. También dijo que tienen exigencias del Banco Central las cuales no pueden cumplimentar, y debido a eso tendrían que cambiar la actividad que están realizando", aseguró la Dirigente del sindicato.

La audiencia se llevó a cabo en la Subsecretaría de Trabajo, y tuvo como fin "proteger los intereses de los trabajadores y mantener incolume sus derechos".

"Ante no tener la garantía de la continuidad, y sabiendo que tiene una fecha límite autorizada por el Banco Central, que es el 30 de octubre, es que hemos decidido pasar a un cuarto intermedio, tomando las acciones de estar atentos a lo que viene para ver si debemos tomar otras medidas. Nos dicen que son alrededor de 6 los empleados y tienen antigüedad de más de 20 años", reveló Moral.

También agregó: "No hay ofrecimiento de retiro voluntario, hasta este momento, y lo que ellos expresan no hay garantías, es que habría una continuidad de la empresa con la misma razón social porque la empresa tiene varios objetos y puede seguir funcionando realizando otra actividad. En esa actividad los empleados serían respetados totalmente, con su antigüedad, categoría y sueldo actual. El problema es que no nos están garantizando esa posibilidad".