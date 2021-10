Vacunación contra covid en niños: realizarán un abordaje especial y propondrán aplicar también la antigripal

martes, 12 de octubre de 2021 08:20

El abordaje en los niños de 3 a 11 años de edad no será como se viene realizando con los adultos o adolescente, sino que se aplicará un abordaje especial al momento de realizar la vacunación contra el coronavirus. Así lo confirmó Fabio Muñoz, encargado del Vacunatorio Central quien explicó que el objetivo es poder controlar la situación del vacunado para evitar problemas.

Los pequeños más chicos son los que siempre cuestan más vacunar por la resistencia de los niños al pinchazo. Es por eso que desde el ministerio de Salud se trabajará con burbujas para poder hacer la vacunación con ayuda de los padres o tutores. "Se trabajará con burbujas, se le explicará al papá en el triage, sobre el procedimiento. Luego se ingresa a la burbuja que son exclusivas a los chicos. Debe estar mamá o papá no los 2 porque por cuestiones físicas no se puede ingresar los 2. Al niño se lo debe sujetar bien, debe ser mamá o papá. La idea es que no mueva el brazo para no dañarse", explicó en Estación Claridad.

En el triage también se informará a los papás de todos los efectos que puede provocar al menor (que son los mismos que a los adultos) y se evacuará las dudas que ellos realicen para evitar las preocupaciones. "El abordaje del niño es diferente al adulto porque lleva más miedo, ansiedad", señaló Muñoz.

Para realizar esta inmunización se trabajará con equipos especializados en vacunación primaria de niños. Mientras esto se desarrolla, el ministerio de Salud Pública trabaja con nuevos equipos para capacitarlos en la atención de los menores.

Foto: Télam

Actualmente hay más de 21.100 niños de 3 a 11 años inscriptos. Esto significa el 16% del universo previsto que es de 130 mil menores de edad. Si bien ya pasaron varios días desde que se abrió la inscripción, la cantidad es menor a la que se pensaba que pasaría: "es algo no esperado pero que podía presentarse. Al principio está el temor y la incertidumbre de recibir la vacuna y luego cuando ven que el plan de vacunación va avanzando y brinda la protección que se pretende, se empiezan a inscribir", destacó subrayando que "sí esperábamos que hubieran más inscriptos".

Por otro lado, con respecto a los niños de 12 a 16 años inscriptos, actualmente hay 25 mil niños anotados para recibir al dosis contra el coronavirus de un universo de 56 mil.

Por último, Muñoz aclaró que cuando el niño llega con el padre a vacunarse se le consulta si está dispuesto a vacunar también contra la gripe al menor. "Ya se puede colocar en forma simultánea, o en días distintos sin importar la cantidad de días transcurridos. A los padres se les preguntan si quieren y nosotros se lo administramos", subrayó.

"Si quieren se la administramos porque no genera inconveniente. En un principio no se colocaba en forma simultánea porque no se sabía si la vacuna contrarrestaba la vacuna del covid pero luego de hacer varios estudios se confirmó que no pasa absolutamente nada", finalizó.