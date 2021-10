Sanjuaninos desarrollan videojuegos para la salud con el objetivo de que sean terapias alternativas

viernes, 1 de octubre de 2021 18:00

Las investigaciones y proyectos en torno al avance científico en el ámbito de la salud, es una tarea que moviliza cada vez más a profesionales sanjuaninos quienes se ven motivados por aportar desde sus campos de estudio a la mejora de la vida social, tanto en la provincia como en el país y el mundo.

En este aspecto, un equipo de investigadores del Instituto de Informática de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de la Universidad Nacional de San Juan, desarrolla videjuegos para la salud, un proyecto que a través de cascos de realidad virtual, busca ayudar a personas con discapacidades a mejorar sus vidas.

"En este momento nos encontramos probando una serie de dispositivos de realidad virtual en un centro de rehabilitación, y estamos obteniendo información y datos del uso que le dan los docentes en los chicos. En esta etapa estamos focalizados en problemas cognitivos", señaló el profesor Emilio Ormeño, director del proyecto, a Diario La Provincia SJ.

El trabajo se inscribe dentro de lo que se denomina "Proyecto de desarrollo tecnológico social", que tiene un impacto concreto. Como vicedirectora de la investigación está Mónica González, y junto a ellos trabajan los profesores Cinthia Ferrarini, Luis Olguín y Claudio Alessio.

"Básicamente, nos focalizamos en cascos de realidad virtual por el hecho de que eso tiene un beneficio, según los expertos, el control de la cabeza, el control encefálico es clave para el desarrollo psicomotriz, controlar la cabeza es una de las cosas más complicadas que un ser humano puede hacer y que tiene muchos beneficios. La idea es que un chico, con una parálisis cerebral, por ejemplo, al tener el casco puesto se vea motivado a levantar la cabeza para ver qué hay más allá", explicó Ormeño.

Y agregó "el terapeuta lo motive a girar la cabeza, a ver qué hay detrás de él y demás. Las experiencias y los resultados han sido muy interesantes, un chico que tenía serios problemas cognitivos se ha visto que ha entendido que era una fantasía lo que estaba viendo, entendió las órdenes de los terapeutas, pudo girar la cabeza. Dio un avance tremendo en ese ámbito y han obtenido resultados que, según me cuentan los terapeutas, no los habían obtenido nunca antes, que no se ha visto en la actitud del niño".

El trabajo se lleva a cabo en dos instituciones de San Juan, donde también prestan sus aportes las terapeutas Licenciadas Reinoso y Lozano. "La investigación, búsqueda y desarrollo es lento, requiere muchos recursos y desarrollar videojuegos para ese ámbito es una tarea 'titánica'. Nosotros podemos hacer pequeños juegos que según los terapeutas son más útiles que otros más elaborados. Ese es el objetivo en el que estamos enfocados en este momento y obtener datos sobre el uso de esta herramienta, y sobre la factibilidad de que se implemente como una terapia alternativa", finalizó con orgullo por el avance del proyecto local.